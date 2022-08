Lowlands wil vergroenen, maar moet geduld hebben

Het grootste deel van het jaar grazen er schapen onder de 90.000 zonnepanelen die Lowlands op een steenworp afstand van zijn festivalterrein heeft laten bouwen. Maar nu fungeert het veld van 35 hectaren als parkeerplaats. De panelen leveren genoeg energie op om jaarlijks honderd zomerfestivals van stroom te voorzien.

Duurzaamheid is deze zomer een thema op veel festivals. Sommige festivals treffen zichtbare maatregelen die direct effect hebben. Andere, zoals Lowlands, bereiden zich vooral voor op de komende jaren. Daar is het zonneparkeerterrein dat eind mei opende een goed voorbeeld van. Het festival kan ze namelijk nog niet gebruiken. “Dat heeft te maken met de regelgeving rond het leveren en gebruiken van stroom”, zegt Maarten van Lokven, projectmanager bij Lowlands-organisator Mojo.

De energie wordt op 200 meter van het festivalterrein opgewekt, maar gaat vervolgens naar het stroomnet 20 kilometer verderop. Om die energie te gebruiken, moet Mojo miljoenen investeren in een aansluiting op het net. En hoewel het festival drie dagen duurt, zou Mojo voor het hele jaar vaste kosten betalen. Lowlands vraagt ongeveer zoveel energie als de stad Assen, dus dat wordt een prijzig abonnement.

Grote gebaren, veel geduld

Door de zonnepanelen toch aan te leggen, hoopt Mojo de overheid te overtuigen de regels te veranderen en het gebruiken van de groene stroom aantrekkelijker te maken. Van Lokven: “Als je iets wil bereiken moet je grote gebaren maken en veel geduld hebben”. In de tussentijd staan in Biddinghuizen nog altijd ouderwetse, vervuilende dieselaggregaten te loeien.

Lowlands is niet het enige festival dat bezig is met groene energie. Eerder deze zomer heeft Zwarte Cross de overstap deels gemaakt. Het Achterhoekse festival maakte vier weken lang gebruik van zonneaggregaten voor de op- en afbouw van het festival. “Daarmee bespaarde het festival meer CO 2 dan een Volkswagen Golf in 180.000 kilometer verbruikt”, zegt Roel Bleumer van de Nederlandse start-up Volta Energy, dat de apparatuur leverde.

Bleumer maakt nog een vergelijking. “Per dag leverde het genoeg energie op voor vijftig tweepersoonshuishoudens.” Dat is nog steeds maar een klein deel van de totale energie die je nodig hebt voor Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland. Eigenlijk wilden ze meer van ons gebruiken, maar wij kunnen simpelweg niet snel genoeg bouwen om de vraag bij te benen.”

De Solar Carport is door Solarfields in samenwerking met MOJO Concerts gerealiseerd op de parkeerterreinen van Lowlands en is met zijn oppervlakte van 35 hectare de grootste solar carport ter wereld. Beeld Lowlands

Wat merkt de bezoeker?

Al die groene energie kan veel verschil maken, maar wat ziet de bezoeker van de verduurzaming van festivals? Op Lowlands is het verrassende antwoord: minder dan voorheen. Dat heeft te maken met een aankomende wet die organisaties verplicht om plastic te recyclen. Lowlands gebruikte jarenlang biologische grondstoffen zoals maïsmeel voor zijn bekertjes, bakjes en bordjes. Maar door de nieuwe wet moet het net als ieder festival, tankstation of fastfoodrestaurant overstappen op herbruikbaar plastic.

Wat mensen wél kunnen merken, is dat het festival bezoekers probeert te overtuigen plastic niet achteloos als afval achter te laten. “Het is heel belangrijk dat het publiek meewerkt”, zegt Tijn Kapteijns van CircularPet, een organisatie die festivals helpt om bekers te recyclen. “Het is heel lang normaal geweest om je bekertje op een festival op de grond te gooien.”

Dit jaar werkten onder meer Lakedance, Oh My! en de Nijmeegse Vierdaagse met CircularPet. In sommige gevallen zit er statiegeld op het eerste bekertje waarbij de organisatie een recyclemunt gebruikt om bezoekers te motiveren het na gebruik weer netjes bij de bar in te leveren. “Dan krijg je aan het begin van het festival een muntje dat je kan inruilen voor een bekertje. Als je tussen biertjes door even geen bekertje wil, kan je het weer omruilen voor zo’n munt.”

