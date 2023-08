Lowlands lijkt steeds meer op Coachella in Californië: veel influencers en Instagram

We bellen met popjournalist Jasper van Vugt, die verslag doet vanaf Lowlands. ‘Merols Lekker met de meiden is echt een anthem voor de generatie van nu geworden’

Jouw eerste Lowlands was in 1998. Wat is er in die 25 jaar veranderd?

“Ik zie mensen meer flaneren over het terrein. Ze zijn met hun kleding bezig en met Instagram. Ze willen een zo mooi mogelijk plaatje posten. Overdag lopen de meiden in een bikinitopje en ’s avonds kleden ze zich om op de camping en trekken een leuk jurkje aan. Dat was in 1998 ondenkbaar. Lowlands wordt zo een soort Coachella in de polder. Dat festival in Californië presenteert altijd top-acts, is peperduur en trekt veel rijken en influencers.

“Lowlands heeft zich in die 25 jaar steeds vernieuwd. Het publiek verjongt steeds weer, en dat is heel goed. Organisator Mojo voelt dat goed aan en creëerde met Down the Rabbit Hole een alternatief Lowlands voor dertigplussers.”

Over rijken gesproken, hoor je gemopper over hoe duur het is geworden?

“Lowlands is aan het eind van de zomer, als het festivalseizoen er bijna opzit. Er is inmiddels veel gewenning, en dus valt het gemor op de velden mee. Een muntje kost 3,50 euro, en daar kun je een biertje voor krijgen. Maar als je een biertje van 0,35 cl wil, kost dat al anderhalve munt – 5,25 euro dus. En voor een toegangskaartje inclusief camping heb je dan al driehonderd euro neergeteld. Maar je zag hoe snel het uitverkocht was. Bij vierhonderd euro was dat niet anders geweest.

“Het beruchte tientje dat journalisten moesten betalen is zeker onderwerp van gesprek hier. Er is veel verschil van mening, maar als het over de persvrijheid gaat zijn er veel die zeggen: ‘Boeien’. Lowlands heeft het naar mijn mening niet goed gecommuniceerd. Ze hadden veel beter een dringend beroep kunnen doen op hun gasten. Nu was het een voldongen feit. En zoveel journalisten zijn er nou ook weer niet. De meeste gasten van Lowlands zijn publishers en mensen van platenmaatschappijen. Die hangen in de perstent en zijn er niet om te werken, zoals wij.”

Hoe is de sfeer op het terrein in Biddinghuizen?

“Er zijn veel zitplekken gecreëerd op het terrein. Aan de zijkanten van de podia zijn vlonders waar je op kunt zitten. Er zijn zitzakken in de schaduw, en dat is met deze temperaturen best fijn. En bij het water kun je in hangmatten liggen. Het krijgt zo langzaamaan iets van een badplaats. Het beeld van geploeter in de modder in een natte tent behoeft echt wel wat nuancering – dat is te stereotiep. En natuurlijk regent het nu ook niet.

“Er is nog niet veel gedanst, mensen sparen hun krachten, en misschien is het hete weer er ook debet aan. Zodra de zon ondergaat, zie je wel meer beweging. Het optreden van Merol was de grote uitzondering. De Heineken-tent kwam massaal in beweging. Haar hit Lekker met de meiden is echt een anthem voor de generatie van nu geworden.”

Tekst gaat verder onder foto.

Jasper van Vugt op Lowlands. Beeld Joris van Gennip

Waren er andere hoogtepunten?

“Ik vond Bicep op het hoofdpodium in de Alpha-tent erg goed. Het duo uit Belfast maakt goede dancemuziek. Ook de techno van Underworld uit Cardiff, de afsluiter op vrijdag, was prima. Je ziet dance steeds belangrijker worden op Lowlands. We schuiven op naar computers en elektronica. Het sluit ook mooi aan op het nachtprogramma, dat gewoontegetrouw voor de dj’s is.”

Wat viel er tegen?

“Ik merk dat de gitaarmuziek het lastig heeft. Die trok vrijdag weinig publiek. Zo was bij de hardcore punkmuziek van Beartooth de tent lang niet vol. Hetzelfde gold voor de Utrechtse post-hardcore band John Coffey en voor Girl in Red. Daarentegen was Nothing but Thieves dan weer goed voor veel publiek. De band flirt met elektronica en is vaak op de radio te horen.”

Waar kijk je naar uit de komende twee dagen?

“Vooral naar Billie Eilish. Die heb ik nog nooit eerder live gehoord. En naar Boygenius. Dat zijn drie lesbische singer-songwriters, die onder hun eigen naam individueel al succesvol waren en nu als groep hun Nederlandse podiumdebuut maken. Ik heb hoge verwachtingen van Loyle Carner, een Britse rapper, die jazzy muziek maakt, en niet alleen maar loopt te schreeuwen.

En de Negende symfonie van Beethoven door het Noord Nederlands Orkest natuurlijk Vorig jaar zo jammerlijk niet doorgegaan. Mooi dat ze een herkansing krijgen. Klassieke muziek valt hier op Lowlands altijd in goede aarde. En de orkestmusici zelf vinden het heerlijk om op zo’n podium op te treden.”

Lees ook:

Geen megabands, maar toch is er genoeg moois te zien op Lowlands

Festival Lowlands kiest dit jaar voor een andere aanpak. Geen megabands meer die mogen afsluiten op het Alphapodium. Toch staat daar op zondagavond nog altijd een topartiest: Billie Eilish, voorafgegaan door de Jeugd van Tegenwoordig.

Met Tove Lo en Robbie Williams is de pop terug op Pinkpop

De tweede editie van Pinkpop zonder festivaloprichter Jan Smeets aan het roer laat een flinke verandering zien: de pop is terug, na jaren waarin gitaarrock domineerde. Met onder andere Robbie Williams, Tove Lo en Rondé doet het Limburgse festival eer aan het tweede deel in zijn naam.