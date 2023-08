Lowlands: drie dagen losgaan en dan op maandag braaf het systeem weer in

Elke augustus verandert mijn ­so­ciale omgeving in een doorlopend Lowlands-congres. Begin van de maand komt het vooruitblikken op gang: wie gaat wanneer, hoe laat is welke dj, wat voor drugs neem je mee? Tijdens Lowlands veranderen mijn sociale-mediakanalen in een 360-graden live-verslag van het festival – kennelijk heeft iedereen daar altijd zijn telefoon in de aanslag.

September wordt besteed aan gezamenlijk terugblikken: wat was het weer ultiem, nog vetter dan vorig jaar, hoe grappig was dat ene moment, volgend jaar weer hè.

Lowlands vierde afgelopen weekend zijn twintigste verjaardag, trok 65.000 bezoekers en was in februari zoals elk jaar binnen een kwartier uitverkocht. Nederlandse ­festivals en concerten zijn sowieso populairder dan ooit: in 2022 trokken ze 32,5 miljoen bezoekers, 2,4 miljoen meer dan pre-coronajaar 2019.

Drie dagen lang alles doen wat normaal niet kan

Terwijl de festivalbranche floreert, neemt het aantal gevallen van burn-outs en depressies toe: in 2007 gaf 11 procent van de werknemers aan burn-outklachten te hebben, tien jaar later was dat 16 procent. Had tussen 2007 en 2009 nog zo’n 5 procent van de volwassenen een depressie, tussen 2019 en 2022 steeg dat percentage tot 9,3. Mensen tussen de 18 en 34 zijn hierbij oververtegenwoordigd, binnen die leeftijdscategorie ligt het aantal depressieven rond de 11,5 procent.

Niet toevallig, vermoedelijk, dat juist deze groep elke zomer steeds meer festivals bezoekt. Ging een gemiddelde twintiger of dertiger voorheen naar één festival per jaar, inmiddels is het normaal om twee of drie keer te gaan. Festivals zijn in millennial-­recreatiejargon gelijk komen te staan aan ultieme ontspanning: drie dagen lang mag je alles doen wat normaal bemoeilijkt wordt door managers of werknemers, deadlines of vergaderingen.

Terwijl mensen op onze neo­liberale ­arbeidsmarkt een lean en agile systeem in worden gepropt, wordt aan de andere kant goed verdiend met doldwaze weekenden waarop je alle ontstane stress even kan ­vergeten. Een bv als Nederland komt niet alleen met een efficiënt arbeidsplan, maar ook met een aanbod consumptievormen waarmee de arbeider zichzelf kan belonen. Wie zijn best doet binnen het systeem, mag af en toe even los.

De vrijheid reikt tot het dranghek

Maar losgaan is niet hetzelfde als loskomen. De ‘vrijheid’ die festivals aanbieden reikt tot de dranghekken van het Twiske; tot de crowdmanager die het doorge­sjeesde publiek om een uur of 06.00 uur vriendelijk doch dwingend richting uitgang manoeuvreert.

Festivalbezoekers voelen zich tegendraads als ze een pilletje het terrein op smokkelen. Ondertussen is juist dat kortstondige ‘fuck het systeem’-gevoel precies wat het omliggende neoliberaal kapitalisme succesvol maakt. Zolang onderdrukte mensen het idee krijgen dat ze af en toe los kunnen, zullen ze minder vragen stellen bij de dagelijkse structuur die die behoefte aan dat losgaan in de eerste plaats aan ze ­opdringt.