Losse flodders bestaan al sinds het eind van de 19de eeuw

Sinds wanneer heten oefenpatronen ‘losse flodders’? Aanleiding voor die lezersvraag is het noodlottige schot op een cameravrouw op de filmset van Rust. Dat schot werd afgevuurd met een wapen dat geladen had moeten zijn met losse flodders. Er zat echter een scherpe patroon in.

Van Dale vermeldt flodder sinds 1950 als ‘patroon’ en typeert het woord als een soldatenterm die tussen 1926 en 1950 is ontstaan. De combinatie ‘losse flodders’ stond aanvankelijk zonder verklaring bij het trefwoord, mogelijk omdat ze gemakkelijk te snappen was naar analogie van destijds courante begrippen als ‘losse patronen’, ‘los kruit’ (‘enkel kruit zonder projectiel’) en ‘los schot’ (zonder kogel), waarin los ‘enkel, niet meer dan’ betekent.

Het historische Woordenboek der Nederlandsche taal beschrijft ‘losse flodder(s)’ niet als woordgroep, maar in Woordenschat (1899) van taalbeschrijver Taco de Beer en dominee-dichter Eliza Laurillard is de uitdrukking al wel te vinden: als ‘bijnaam voor losse patronen, die bij excercitiën gebruikt worden’. Rond 1900 was die uitdrukking blijkbaar nog tamelijk nieuw, want tot ver in de 20ste eeuw bleven kranten ‘losse flodders’ tussen aanhalingstekens schrijven.

‘Flodders zijn losse patronen, kapitein’

De vooralsnog vroegste literaire vindplaats van de uitdrukking is een novelle van Justus van Maurik uit 1893. Daarin legt een lid van de schutterij desgevraagd (‘Flodders! Wat een flodder is, weet ik niet.’) uit: ‘Flodders zijn losse patronen, kapitein’. Hieruit zou je kunnen concluderen dat met flodder (eigenlijk ‘iets wat niet hard of scherp, maar slap is’) oorspronkelijk een oefenpatroon werd bedoeld, waarna dit woord naar analogie van ‘losse patronen’ werd uitgebreid tot ‘losse flodders’.

Pas tegen het einde van de 20ste eeuw voegde Van Dale de nu gewoonste betekenis toe aan de beschrijving van losse flodder: nietszeggende opmerking: ‘slappe hap’.