Losers gaan in lockdown, maar Lil’ Kleine is in Dubai

Terwijl de zorg kopje onder ging, winkeliers de wacht werd aan­gezegd, en ouders des Nederlands wederom voor een onmogelijke rekensom kwamen te staan (hoe stop je acht uur werk plus acht uur kinderzorg in dezelfde acht uur?), maakte Lil’ Kleine een filmpje voor zijn instagramstory.

“Mootje”, zegt hij, met de telefooncamera op zijn smoel en achter zich een helblauwe lucht. “Vanavond zeker weer lockdown in Nederland, hè?” Mootje is zijn vriend Mohammed Jaraya, een Nederlandse kickbokser. We zien hem op zijn zij liggen in een Dolce & Gabbana-zwembroek, op een loungematras aan de rand van een turquoise zwembad. “Wat fijn dat wij in Dubai zitten, hè”, glundert Lil’ Kleine. Hij lacht een hese lach, plagerig, die even in zijn keel blijft hangen. “Iee-ha!”

Lil’ Kleine is de artiestennaam van de 26-jarige rapper Jorik Scholten. Meer nog dan zijn teksten (“Als je bitch wil chillen … Ik heb drank en drugs”) staat hij bekend om zijn ongegeneerde hedonisme en minachting voor anderen. Om zijn arrestatie, nadat hij fans had opgeroepen politieagenten de middelvinger te geven. Omdat hij een optreden na drie minuten afbrak met de boodschap: “Ik heb 1, 2, 3, 4000 euro verdiend. ­Later!” Omdat hij als 22-jarige in Volkskrant Magazine had opgeschept over zijn uit­gavenpatroon van vijfhonderd euro per dag, aan hasj en benzine en exorbitante diner­tjes.

Op zijn instagrampagina vliegt hij eersteklas met zijn zoontje, een dreumes, die iPad kijkt in zijn luxe vliegtuigstoel. “Doeibye #Dubai.” Of hij pakt nonchalant een Rolex uit, met in zijn mondhoek een verveelde peuk. Doosje aan de kant, plakkertjes eraf, hup, om de pols. Cadeautje van Mootje, goed voor 682.000 likes.

Dat zijn story tot verontwaardigde krantestukjes, tweets en blogpostjes leidde, is voor hem alleen maar goed nieuws. Die bestendigen zijn stoutejongensmerk en helpen hem zijn rijkdom etaleren. Hij mag bij sommigen dan afschuw oproepen, een groot deel van zijn 1,7 miljoen volgers vindt het prachtig. Zij prijzen zijn opgestoken middelvinger. Zo hadden zijn het ook wel willen doen.

Wie weet te winnen, is een voorbeeld

Dat is het ding met die groeiende kloof die de wereld doorklieft: de kleine groep winnaars wint steeds grootser, de verliezers verliezen harder, en in plaats van verzet roept dat toch vooral competitiedrang op. Wie weet te winnen, is een voorbeeld. Een held in plaats van een schurk – of misschien een beetje van allebei.

Zo kon Trump vier jaar president zijn en alsnog bijna herkozen worden. Daarom probeerden we in maart met het hamsteren van wc- en nu met het hamsteren van pakpapier de rest te slim af te zijn. Daarom is er vaccinatietwijfel: de kleine onzekerheid over bijwerkingen – een mogelijke horde voor de individuele winkansen – weegt niet op tegen het collectieve belang.

Het gaat om zelf winnen, niet om sámen winnen. Om naar Dubai gaan als je kunt en lachen om de losers die in lockdown moeten.

