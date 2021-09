Lorenzo Viotti en zijn glanzende orkest vlammen in dubbele seizoensopening

Ver vooruitplannen, daarvan is De Nationale Opera (DNO) nogal afhankelijk. Maar in deze nog steeds onzekere tijden is dat een schier onmogelijke opgave. Toch wilde het gezelschap na alle doffe ellende op een zo volwaardig mogelijke manier het nieuwe seizoen openen. Temeer omdat dit seizoen het begin markeert van de nieuwe chef Lorenzo Viotti, tevens chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO).

Der Zwerg (nog op 8, 12 en 18 september)

★★★★☆

Missa in tempore belli (nog op 12, 15 en 21 september)

★★★★★

En dus kwam DNO met twee praktische, sterk van elkaar verschillende producties, allebei begeleid door het NedPhO dat met grote begeestering aangevuurd werd door Viotti. De schitterende opera Der Zwerg (De dwerg) van Alexander von Zemlinsky viel zaterdag scenisch nogal ten prooi aan de coronarestricties. De geënsceneerde Paukenmis van Joseph Haydn profiteerde maandag juist van die beperkingen, en groeide uit tot een ontroerend en overtuigend experiment.

Viotti wilde na het stille coronajaar per se beginnen met een immens orkest. Als statement. Dat enorme orkest, inclusief mahleriaanse mandoline en gitaar, schrijft Zemlinsky voor in zijn aangrijpende eenakter. Al die musici pasten uiteraard niet opeengepakt in de bak, en dus zat het glanzend spelende NedPhO op de bühne. Ervóór stonden de zingende personages allemaal coronaproof in hun eigen open kubus. Direct oogcontact, laat staan lichamelijke aanraking, was in deze setting onmogelijk.

Oerlelijke dwerg

Je begreep meteen wat filmregisseur Nanouk Leopold, die haar eerste opera ensceneerde, met deze statische opstelling wilde zeggen. Het is ieder voor zich aan dit kille, Spaanse hof waar de jarige kroonprinses Donna Clara een oerlelijke dwerg cadeau krijgt. Die zag zichzelf nog nooit in een spiegel, en als dat na een hartstochtelijke liefdesverklaring zijnerzijds toch gebeurt, en hij voor het eerst ziet dat hij een monster is, sterft hij aan de schok van dat besef. IJskoud beklaagt Clara zich dan dat haar speelgoed nu al stuk is.

Dat ieder-voor-zich in zijn eigen kubusbubbel is een slimme verwijzing naar onze tijd waarin ons leven zich voornamelijk op beeldschermpjes afspeelt. Maar na vijf minuten heb je het concept door, en zit er geen enkele ontwikkeling meer in. De prachtige filmbeelden op de grote achterwand kunnen die theatrale leegte maar deels vullen. Mooi was wel dat in Leopolds film de prinses en haar hofdames in roze tule als varkens door de modder rolden, terwijl de dwerg juist een mooie, kleurrijke paradijsvogel was.

Omdat Viotti het orkestrale vuur soms nogal fel liet oplaaien, was de balans niet altijd goed. Het klonk wel top. En Viotti temperde het orkest soms ook naar zinderend zacht en maakte werk van stille pauzes. Vooral in de felle attaque van het bijtende koper proefde je de kracht van Viotti’s interpretatie. Daarbinnen was tenor Clay Hilley een ontroerende dwerg, die zijn moordende partij prachtig opbouwde.

Lenneke Ruiten speelde de onverschilligheid van Clara mooi uit, en zong met kloeke, kille hoogte. Annette Dasch gaf in deze contactarme voorstelling hart en ziel aan Ghita, de enige die zich wat aantrekt van het lot van de dwerg. Tijdens het slotapplaus bonkte zij enthousiast op het plafond van haar kubus, als poging tot contact en eerbetoon aan Hilley die boven haar stond.

Scène uit Haydns Missa In tempore belli. Beeld Bart Grietens

Personages van vlees en bloed

Dat intermenselijk contact was maandag deels hersteld. Het veel kleinere Haydn-orkest paste nu wel in de bak, waardoor de bühne erboven een groot speelveld kon worden. De Paukenmesse, ook wel Missa In tempore belli (Mis in tijden van oorlog) genoemd, kent uiteraard geen dramatische personages. De vier solisten en het koor zijn anonieme zangers in een Latijns kerkritueel. Maar waar Leopold in Der Zwerg haar personages hun identiteit afpakte, gaf regisseur Barbora Horáková haar anonieme zangers juist een eigen identiteit en werden het personages van vlees en bloed. Hoog boven het geheel zweefde het Koor van De Nationale Opera, en een etage lager, achter een mengtafel, zat dj en componist Janiv Oron die tussen de misdelen ter plekke voor keiharde elektronische lassen zorgde.

Zo ontstond een experimentele voorstelling die in alles het prachtige Faust [working title] van precies een jaar geleden in herinnering riep. Alleen al voor de durf om dit experiment aan te gaan, verdienen de makers de maximale lof. Viotti en DNO willen in de toekomst vaker dergelijke experimenten programmeren. Grote plannen heeft Viotti ook met het koor, dat hij uit het theater wil halen, om er ook een concertkoor van te maken.

Deze Haydn-mis was een etappe op weg naar dat ideaal. De vibrato-walm van al die operakelen paste nog niet helemaal op het strakke, non-vibratospel van het uitmuntend spelende NedPhO. Ook door de afstand tussen koor en orkest ontstond er in de snelle fuga’s onrust, die door Viotti overigens steeds met meesterhand in de kiem gesmoord werd. De andere wens van Viotti was om de dansers van Het Nationale Ballet, die immers in hetzelfde huis onderdak hebben, in te zetten. Deze geïntegreerde choreografie van Juanjo Arqués pakte heel goed uit.

Adembenemend

Er is zoveel te melden over deze voorstelling, waarvan je niet alles meteen begreep. Maar dat hoeft ook niet. Het spectaculaire duet voor twee paukenisten was een hoogtepunt. Daaruit vloeide bijna als vanzelf het stamelend gezongen Agnus Dei voort. En dan dat door Johannes Kammler prachtig gezongen Qui tollis, op de bühne begeleid door cellist Jan Bastiaan Neven. Adembenemend. Twee heldere lichtpuntjes in een stralende voorstelling die vooral de diversiteit van het collectief vierde.

