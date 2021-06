Loop je vanavond langs een theater? Kijk dan even naar het dak, misschien zie je Dolf Jansen of Stefano Keizers wel

Maandenlang waren de theaters leeg vanwege de coronamaatregelen. Om het publiek weer terug te krijgen op het rode pluche komen artiesten in actie.

Loopt u vrijdagavond langs een museum of theater? Kijk dan vooral even omhoog, naar het dak. Daar zou best wel eens een orkest kunnen staan, of een musicalzangeres. Of een cabaretier als Dolf Jansen. Hij strooit zijn grappen vanaf het dak van de Leidse schouwburg. Zijn collega Stefano Keizers gaat zelfs de lucht in, hij bedient de omgeving van Amersfoort vanuit een luchtballon.

Artiesten en muzikanten schreeuwen het vanavond om acht uur letterlijk van de daken: Welkom terug in het museum en theater, het wordt mooier dan ooit. Ze willen het publiek, dat maandenlang geen live cultuur heeft kunnen ervaren, weer terug lokken.

Beetje angstig

Is dat dan nodig? Heeft het publiek een extra aansporing nodig? Ja, denkt presentator en theaterproducent Albert Verlinde. Hij is initiatiefnemer van de landelijke actie ‘Mooier dan ooit’, waaraan 750 culturele organisaties meedoen.

“Na de lange lockdown zijn mensen een beetje angstig geworden, ze vinden de regels ingewikkeld, ze gaan liever winkelen en op vakantie nu het weer kan. Cultuur staat nog niet in hun top drie.”

Vóór de pandemie gingen er jaarlijks zo’n twee miljoen mensen naar een musical, weet Verlinde. “Twee miljoen, dat is echt erg veel. Die mensen heb je niet zomaar weer terug.”

Halsbrekende capriolen

Vandaar deze collectieve verleidingspoging door de artiesten, compleet met halsbrekende capriolen op het dak. Veel eerdere acties waren ‘naar binnen gericht’ volgens Verlinde: “Die lieten zien hoe moeilijk de lockdown was voor theaters en artiesten. Wij willen nu uitstralen dat het ook voor het publiek leuk is om te gaan.”

Claudia de Breij schreef het hartverwarmende actielied, met regels als “Het wordt mooier dan ooit / We zijn al zo lang gekooid. / Het was zo lang koud in mijn hart / maar het voelt alsof het dooit.”

Lees ook:

Claudia de Breij: ‘Ik heb mijn eigen versie van de tien geboden bedacht’

Eerlijk zijn, zegt cabaretier en zanger Claudia de Breij (46), lijkt misschien een soort morele verplichting. ‘Maar het is jezelf de vrijheid geven om jezelf te zijn.’

Frank Lammers pakte de kansen van de crisis: ‘Ik denk dat de wereld meer openstond voor gekke ideeën’

Acteur Frank Lammers kijkt terug op een buitengewoon succesvol jaar. Ondanks, of misschien ook dankzij corona. De wereld stond meer open voor zijn gekke ideeën. ‘Ik denk altijd: kom, snel beslissen en dóen.’