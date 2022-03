Lokale verkiezingen op tv: ‘Ik mag niets zeggen, ik heb niets te zeggen, ik krijg ook niets te zeggen’

Ondertussen gaat in ons land het leven gewoon door en hé, kijk nou: over twee weken staan er lokale verkiezingen op de agenda. Benieuwd of de solidariteit die menige Oekraïense gemeente momenteel laat zien ons gaat inspireren om ook hier meer samen te werken. Maar ja, ‘schouder aan schouder molotovcocktails maken indien nodig’: vermoedelijk staat in geen enkel lokaal programma ook maar één zinderend actiepunt in deze richting.

Daarom: hulde voor de creativiteit waarmee de publieke omroep probeert ons warm te krijgen voor 16 maart. Zo doen zowel Rutger Castricum voor Powned als EO’s Tijs van den Brink momenteel een rondje Nederland. Castricum met zijn Hofkar, waarin hij met oprechte interesse discussieert met mensen die zich kandidaat hebben gesteld. Van den Brink legt in De verloren stem juist contact met landgenoten die het geloof in de politiek en het stemmen helemaal kwijt zijn.

Tijs van den Brink in De verloren stem.

Castricum heeft het een stuk gemakkelijker, zag ik maandag. Hij spreekt mensen met idealen. Zijn busje reed door Apeldoorn en aan boord zat de bevlogen Sunita Biharie, kandidaat voor de SP. Door een turbulente jeugd vol huiselijk geweld is Biharie verklaard feminist: “Je kan niet geloofwaardig zeggen dat je tegen racisme en discriminatie bent als je wegkijkt van vrouwenonderdrukking in bepaalde culturele gemeenschappen.” Ze ziet ook veel fout gaat in de jeugdzorg waarin ze werkt, en vindt dat de welvaart beter verdeeld moet worden. Rijdend door een chique Apeldoornse wijk had ze grote lol om Castricum die via een mobilofoon de leuze ‘Zakkenvullers, deel je winst met de vakkenvullers’ liet schallen tussen de vrijstaande villa’s.

De armste gemeente van Nederland

Bitter weinig pret voor de ploeterende Van den Brink, diezelfde avond in Oldambt, de gemeente van onder meer Winschoten, Scheemda en Finsterwolde. Oldambt heeft ‘de negatieve eer’ de armste gemeente van Nederland te zijn, zoals een inwoner het formuleerde. Meerdere niet-stemmers gaven aan geen enkel geloof meer te hebben in beloftes. Zeker taxichauffeur Arie Kempinga was resoluut: “Ik mag niets zeggen, ik heb niets te zeggen, ik krijg ook niets te zeggen”.

Rutger Castricum in De Hofkar.

Geld, werk, toekomst: de perspectieven zijn hier blijkbaar zo somber dat er nog een Verenigde Communistische Partij bestaat. Henk Folkinga, die nog nooit een stembiljet heeft ingevuld, overweegt de komende keer op die VCP te stemmen. Mits zijn aanvraag voor extra bijstand – ingediend door een behulpzame communist – resultaat oplevert.

Eerst zien, dan heel misschien geloven, lijkt hier lokaal de stemming.

Nee, dan de zondagavonden, waarop de NTR middels de hilarische quiz Kiespijn probeert om – ja, wat eigenlijk? – probeert te bewijzen dat gemeentepolitiek ook leuk kan zijn, is denk ik het antwoord. Diederik Ebbinge laat in Kiespijn een team Links en een team Rechts tegen elkaar strijden en doet dat fenomenaal slim en ad rem. En ongegeneerd partijdig. Althans: hij helpt graag de underdog en meestal is dat Links onder leiding van Hanneke Groenteman.

Of de quiz veel aarzelende burgers zal aanzetten tot stemmen? Ik weet niet of ze kijken, en dan nog. Maar als meningsverschillen in de Tweede Kamer of waar dan ook met een dito intelligente humor beslecht zouden kunnen worden, wat zou de wereld er dan heel anders uitzien.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.