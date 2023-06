Logo H’Art Museum (voorheen Hermitage) lijkt sprekend op logo van Belgisch kunsttijdschrift

Het nieuwe logo van museum De Hermitage, dat zijn naam verandert in H’Art Museum, lijkt als twee druppels water op dat van Hart Magazine, een Belgisch kunsttijdschrift. Bijna dezelfde naam, hetzelfde lettertype - Brut Grotesque.

Het zet een domper op wat een feestelijke nieuwe start had moeten zijn voor het museum dat een nieuwe naam zocht omdat de oude verwijst naar de Hermitage in het Russische Sint-Petersburg, waarmee de banden zijn verbroken vanwege de oorlog in Oekraïne.

Na de feestelijke onthulling afgelopen maandag verscheen al snel een berichtje op Instagram: ‘Leuk om te lezen dat we zo gewaardeerd worden in Nederland’ schreef Kathleen Weyts, hoofdredacteur van Hart Magazine, cynisch onder de praktisch identieke logo’s.

‘Onbegrijpelijk dat ze dit niet zagen’

“Aanvankelijk moesten we er om lachen, daarna denk je: hoe kan het dat een instituut van dat kaliber zijn huiswerk niet beter doet”, zegt Weyts aan de telefoon. De naam van het magazine staat volgens Weyts geregistreerd, maar of ze stappen gaat ondernemen kan ze nog niet zeggen. “De vraag is of het zover moet komen. We gaan eerst in gesprek met het museum. Ik denk niet meteen aan opzet, ik ga er altijd vanuit dat mensen te goeder trouw zijn.”

Ze kan ook wel begrijpen dat een vormgever bij dit ontwerp uitkomt. “Het heeft een zekere strakheid.” Het magazine, dat sinds 2006 bestaat, koos voor het lettertype Brut Grotesque bij een rebranding in 2019. Dat de Hermitage de gelijkenis niet tijdig heeft opgemerkt, vindt Weyts echter onbegrijpelijk. En ze voorziet ook problemen met zo’n identiek logo. “Het is natuurlijk meer dan een designkwestie. Wij maken ook podcasts, kunstedities, organiseren talks onder deze naam.”

Het H’Art Museum wil niet reageren tot het gesprek met het magazine heeft plaatsgevonden, laat een woordvoerder weten. “Daar willen we niet op vooruit lopen.” Weyts: “Na dat gesprek ga ik met de aandeelhouders overleggen.”

Lees ook:

Russische invasie dwingt Hermitage tot naamsverandering

De Hermitage is niet meer. Het heet vanaf 1 september H’Art Museum en gaat samenwerken met grote musea in Parijs, Londen en Washington.