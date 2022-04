Loes Luca blikt met een warme mantel der liefde terug op haar leven

Drie weken was Loes Luca, toen ze wist wat ze wilde worden. Boven haar hingen de hoofden van opoe, haar moeder-die-er-ook-niks-aan-kon-doen en haar vader-met-wie-er-iets-geks-was, die een sensationeel geluid produceerden. Toen besefte ze wat dat geluid betekende: “Ik kan mensen laten lachen. Ik word artiest!”

Dat ís Loes Luca geworden. Een ras comédienne. Zoals zij die eerste ‘jeugdherinnering’ brengt, met die hoorbaar genietende overdrijving in haar nuchtere stemgeluid, zorgt ervoor dat je als publiek meteen het spel meespeelt. Je móet erom lachen, want iets is waar, als je erin gelooft.

Niet zeuren. Je eigen draai aan de werkelijkheid geven, dat is hoe Luca van jongs af haar leven dragelijk heeft gemaakt. Armoe? Als opoe een flinke schep suiker in je karnemelk doet, ben je rijk. Wil je vader op jouw kamertje met jongens vertoeven, dan ga je toch gewoon buiten spelen. Immers: overal is wel wat, helemaal niet erg.

Luca is een vertelster, die met een warme mantel der liefde de narigheden in haar familie bedekt en daar verre van sentimenteel over doet. Dat heeft schrijfster Maria Goos in smeuïg Rotterdams omgezet. Goos kan uitstekend tussen de regels door schrijven. Zo pikt het publiek onderliggende triestigheid als vanzelf mee.

In ‘Uit het hoofd’ gaat het om hoe Luca in het leven staat, om wat haar heeft gevormd als mens én als artiest. Beeld Carel van Hees

Uit het hoofd is geen terugblik op Luca’s veelzijdige carrière. Behalve dat zij ooit nog met haar moeder optrad als The Petticoats, blijft die onbesproken. In Uit het hoofd gaat het om hoe zij in het leven staat, om wat haar heeft gevormd als mens én als artiest. Afgewisseld met enkele liedjes brengt ze dat met een vooral blijmakende schwung. Intussen raakt ze ook gevoelige snaren met haar eenzaamheid als piepjonge au-pair in Parijs, met de malle verzinsels van haar ouder wordende vader, de zorg om haar dementerende moeder, de plotse dood van haar grote liefde.

Luca (68) kan nog steeds met gemak in haar eentje een zaal vermaken. Een ‘oortje’ (eigentijdse versie van souffleur) is dan een praktische voorzorg van een producent (Kik Productions), maar Oortje als heus personage opvoeren met hele dia- en monologen, is in deze context wat te veel van het goede. Dat doet Luca’s kracht als theaterpersoonlijkheid tekort.

Mooi is de eenvoud waarmee regie (Aat Ceelen) en decor (Ben Zuydwijk) de groei van Luca, van naïef meisje tot grande dame, in beeld brengen. Vanaf een simpel rieten kuipje eindigt ze via keuken- en eetkamerstoel tenslotte in een comfortabele leren fauteuil. Met een geschilderde baldakijn als achtergrond. Een waardig slotakkoord.

De voorstelling Uit het hoofd is tot eind juni 2022 in het theater te zien. Klik hier voor meer informatie.

Lees ook:

Actrice Loes Luca: ‘Alleen op het toneel gaat de beerput soms een heel klein beetje open’

Ze heeft lang gedacht dat alles opgelost kon worden. Schouders eronder. Niet piepen. Loes Luca (68) werd bekend om haar komische rollen, maar durft de laatste jaren steeds vaker te laten zien wat zich afspeelt in haar hoofd: ‘Soms ben ik bang, soms doet het zeer. Het is wat het is.’