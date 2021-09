Lobbyen? Dat deden mensen oorspronkelijk onder een afdak

Lobbyen bij de overheid, dat is wat (oud-)minister Cora van Nieuwenhuis binnenkort gaat doen voor belangenorganisatie en lobbyclub Energie-Nederland. Over lobbyen worden regelmatig lezersvragen gesteld. Het is officieel ik lobby, jij lobbyde, hij heeft gelobbyd, maar bij de vervoeging verandert ‘y’ toch regelmatig op mysterieuze wijze in ‘ie’.

Zo had De Telegraaf het vorige week nog over transportorganisaties die bij de Britse regering ‘gelobbied’ hadden voor soepeler grensverkeer. Deze onofficiële vervoeging is opmerkelijk, zeker als je bedenkt dat een dergelijke spelfout bij vergelijkbare, maar minder gewone werkwoorden (hobbyen, partyen, rugbyen, rummyen) veel zeldzamer is.

Al voor 1900 in gebruik

Lobbyen is bepaald geen nieuw of onbekend werkwoord. Het werd in 1976 in Van Dale opgenomen, maar was toen al een halve eeuw in gebruik. Lobbyen is afgeleid van lobby, dat rond 1900 als Engels leenwoord in Nederlandse woordenboeken opdook, maar ver voordien al – met hoofdletter – in Nederlandse bronnen werd aangetroffen ter aanduiding van de (overdekte) wandelgangen in het Britse Lagerhuis. Daar vonden vroeger de gesprekken plaats tussen Lagerhuisleden en burgers die de besluitvorming in het Britse parlement wilden beïnvloeden.

Lobby gaat dan ook terug op een middeleeuws Latijns woord (laubia) dat ‘afdak’ betekent en dat verwant is met onze woorden luifel (afdak) en loof (gebladerte).

Pas rond 1950 kreeg lobby in het Amerikaans-Engels de betekenis ‘pressiegroep’. Het Nederlands nam die betekenis vrijwel meteen over, getuige het feit dat het trefwoord lobby in Van Dale in 1961 werd uitgebreid met de betekenis ‘politieke kliek die buiten het parlement om invloed op de besluiten van congres en senaat tracht uit te oefenen, bv. door Kamerleden onder druk te zetten’.

Die negatieve associatie raakte het woord al snel weer kwijt en tegenwoordig is lobbyist dan ook een respectabel beroep.