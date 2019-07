Lizzo: ijzersterke teksten, dijk van een stem, trots op haar kilo's

Dinsdag en woensdag demonstreert Lizzo haar ijzersterke teksten, soulstem en sexy dansjes in Paradiso-Noord. Wie is deze Amerikaanse artiest, die dit jaar doorbrak met de veelzijdige popplaat ‘Cuz I Love You’? En hoe groeide zij uit tot onstuitbaar boegbeeld van de self positivity movement?

Haar buik telt meerdere rollen. Cellulitis siert haar derrière. En een zogeheten ‘thigh gap’, een op sociale media razendpopulair schoonheidsideaal dat doelt op de ruimte tussen de bovenbenen, heeft ze niet. Lizzo’s dijen schuren tegen elkaar wanneer ze in de videoclip van ‘Juice’ vrolijk meedanst met de muziek. ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand’, zingt ze richting de camera, gehuld in een loeistrak en oldskool aerobicspakje. ‘Je hoeft me niks te vertellen, want ik weet al dat ik knap ben.’

De Amerikaanse rapper, zangeres en fluitist schaamt zich niet voor haar imposante lijf. Integendeel, de 31-jarige Lizzo toont haar rondingen als een pronkstuk. In haar liedteksten, videoclips en op haar door 2,3 miljoen mensen gevolgde Instagramaccount genaamd ‘lizzobeeating’, oftewel ‘Lizzo eet’, viert ze haar kilo’s en roept ze haar publiek op dat ook te doen.

Met haar grofgebekte hou-van-jezelf raps en soulvolle stem schudde ze de Amerikaanse underground scene al jaren geleden op. Lizzo, die als Melissa Viviane Jefferson opgroeide in een warm gezin in Texas, is geschoold als klassiek fluitiste en zingt en rapt al sinds haar twintigste in indierock- en hiphopgroepjes. Nota bene bracht ze in 2013 haar debuutplaat ‘Lizzobangers’ uit.

Lizzo toont haar fluitkunsten tijdens een optreden bij de BET Awards-uitreiking in Los Angeles. Beeld Getty Images for BET

Toch breekt de voluptueuze discokoningin nu pas door bij het brede publiek. Haar derde album ‘Cuz I Love You’, dat uitkwam in april en met een hoes waarop Lizzo poedelnaakt te zien, is een regelrechte hit. Lizzo’s concerten verkopen uit, ze trad op tijdens het Amerikaanse megafestival Coachella en recensenten in binnen- en buitenland hebben haar talent plots in de smiezen. ‘Een pop-hymne die net zo onweerstaanbaar is als zijzelf’, kopte The New York Times over haar nummer ‘Juice’.

Ook in Nederland oogst Lizzo lof van pers en publiek. Begin juni speelde ze op festival ‘Best Kept Secret’, een show die VPRO-muziekplatform ‘3voor12' uitriep tot beste optreden van editie 2019. Luidkeels brulden haar toehoorders mee met teksten als ‘Ik ben een dik wijf, ik heb tempo nodig’, hun billen schuddend op de beat. Zaterdag stond ze op Rock Werchter, dinsdag en woensdag test Lizzo het publiek in Amsterdam. De kaartjes voor de concerten die ze geeft in Paradiso-Noord waren in mum van tijd verkocht.

Hoe het komt dat Lizzo nu pas succes boekt buiten de schaduw? Haar nieuwste album is de sterkste dusver. ‘Cuz I Love You’ is verrassend veelzijdig en catchy, na jarenlang experimenteren heeft de rapper nu de perfecte mix gevonden van pop, R&B, sixties soul, trap en hiphop. Werkelijk ieder nummer op de plaat heeft de potentie om in de hitlijsten te belanden.

De tekst loopt door onder de video.

Ook overtuigt Lizzo met haar stem. Waar ze op haar vorige albums voornamelijk rapte, blijkt ze een overdonderend gospelgeluid te kunnen produceren. Lizzo wordt in de pers vergeleken met Aretha Franklin. En dan zijn er natuurlijk nog de geestige teksten. Wil je een man krijgen? Dan moet je weten ‘how to look’. Maar wil je een man niet verliezen? Dan moet je weten ‘how to cook’.

Haar absurdistische humor zet ze ook in op sociale media. Lizzo heeft in het snotje dat naast muziek de persoonlijkheid van artiesten telt en weet goed hoe ze het internet kan gebruiken om haar fanschare te vergroten. Zo zijn al haar videoclips gemakkelijk om te vormen tot memes, er kunnen stilstaande beelden uit worden gepikt, die voorzien van teksten visuele internetgrappen worden die met name jongeren rondsturen als alternatief voor getypte tekst en emojis.

Ook op Facebook en Instagram drijft ze de spot met zichzelf en anderen. Onlangs nog plaatste ze een trits foto’s waarop te zien is hoe een blonde vrouw afkeurend naar het naakte achterwerk van Lizzo kijkt. Het bijschrift dat ze ernaast tikte: ‘Italy was fun!’

De gortdroge opmerking raakt aan misschien nog wel het belangrijkste element van Lizzo’s bloei: de ‘body positivity movement’, een groeiende beweging die online en offline respect eist voor alle soorten lichamen. Niet alleen perfecte selfies met havermelkcappuccino’s, gespierde blokjesbuiken en quinoakorrels willen zij in en op de (sociale) media zien, maar ook foto’s van omvangrijke, zwarte en gehandicapte vrouwen. Ieder lijf is goed zoals-ie is, is het idee, een boodschap zowel voor voluptueuze vrouwen zelf als hun omgeving.

Lang was de ‘body positivity movement’ een activistische, Amerikaanse niche. Maar met de komst van sociale media groeide lichaamspositivisme uit tot een serieus en internationaal fenomeen. Zo telt de hashtag #bodypositive 10 miljoen hits op Instagram, namen bekende ketens als H&M plussize modellen in de arm en wijdde The New York Times een reeks artikelen aan de beweging, net als de Volkskrant, die 2018 bombardeerde tot het jaar van body positivity.

Lizzo sluit perfect aan bij de lichaamspositivisten. Met haar onbeschaamde viering van het volle vrouwenlijf is ze uitgegroeid tot het boegbeeld van de beweging. Dat stuwt haar populariteit op. Maar Lizzo geeft de body positivity movement net zo goed vleugels. Haar fans bejubelen de manier waarop zij vol trots schudt met haar billen, haar niets verhullende kleding en preken over zelfliefde en seksueel plezier.

Natuurlijk, Lizzo is de enige niet. Ook popprinsessen als Béyonce en Rihanna zingen over het omarmen van je rondingen en kleur. Maar wanneer een vrouw met de omvang van Lizzo dat doet, heeft het beduidend meer effect. Je gelóóft haar. Zij weet hoe het voelt om buitengesloten te worden en jezelf te schamen voor je vetrollen. Haar puberteit werd getekend door zelfhaat. Lizzo raakte de weg kwijt en was zelfs een tijdje dakloos, totdat de muziek haar naar eigen zeggen ‘redde’.

Nu zingt ze vol overgave hoe ze verliefd raakte op haar eigen spiegelbeeld, schurende dijen, zweetstroompjes en cellulitis en al. ‘Op een dag trouw ik met mezelf’, zo klinkt er in ‘Soulmate’. You go Lizzo.

