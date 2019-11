Lizzo: de strenge groepstherapeut blijkt in Afas Live ‘the whole damn meal’

Lizzo, Afas Live

Cuz I Love You Too Tour

Enkel in een balletpak met een paarse tijgerprint bestijgt Lizzo maandagavond haar gouden kansel. Met achter haar een decor van felrode harten in glas-in-lood.

Welkom in de kerk van Lizzo. Hier draait het om zelfhulp en -acceptatie. Hier, in een uitverkocht Afas Live in Amsterdam, mag alles. Wees blij. Bedroefd. Schreeuw. Huil. Maar vooral: “Be motherfucking loud!”

De voluptueuze en charismatische Lizzo is hét popfenomeen van 2019. In juni stond de 31-jarige Texaanse rapper-zangeres nog tweemaal in de betrekkelijk kleine zaal van Paradiso-Noord. In een mum van tijd verovert ze de grotere podia van Europa. En dat past haar beter, zegt ze zelf: “This is a big ass room. But I am a big ass bitch.”

Wees je eigen soulmate

Melissa Viviane Jefferson, zoals ze in werkelijkheid heet, brak dit jaar door met haar derde plaat ‘Cuz I Love You’ en hits als ‘Juice’ en ‘Good as Hell’. ‘Truth Hurts’ voerde zeven weken de Amerikaanse hitlijst aan: een record voor een vrouwelijke rapper. Ze rapt en zingt in stijlen die alle kanten opschieten: van gospel, soul en hiphop naar funk en R&B.

Haar boodschap? Gender, seksualiteit, uiterlijk, alles is oké. Accepteer je eigen lichaam, je kunt alles zijn of worden. Wees je eigen soulmate. Ondertussen zie je het boegbeeld van de ‘body positivity movement’ rondkruipen in haar glitterballetpak, zwaaiend met haar gitzwarte lange haar en twerkend tegen de kansel alsof haar leven ervan afhangt.

Lizzo in Afas Live Beeld ANP

Ook is ze niet vies van wat advies in de liefde: als hij niet meer van je houdt, zout dan gewoon op (“If he don’t love you anymore. Just walk your fine ass out the door.”) Met heftige uithalen zingt ze de soulballade ‘Jerome’, een song die haar ontwikkeling verraadt: van indierapper tot een krachtige soulzangeres in de stijl van Amy Winehouse. Ze laat haar publiek haar ex Jerome wegwuiven met hun telefoons in de hand. Een zee van lichtjes zwaait heen en weer door de zaal.

En ze zullen ook wel moeten. Lizzo blijkt nogal een autoritaire groepstherapeut. Als ze na het titelnummer ‘Cuz I Love You’ even moet uitpuffen, kijkt ze haast onthutst op, omdat het gejoel ietwat verstomt. Met haar hand aan haar oor en een strenge blik: “Bitch, ik zie jullie stuk voor stuk.”

Dwarsfluitsolo

Vlak voor afsluiter ‘Juice’, met die funky en euforisch echoënde gitaar uit de jaren tachtig, brengt ze al twerkend een dwarsfluitsolo ten gehore. Daardoor schiet één kanttekening te binnen. De kerkdienst van Lizzo zou nóg sterker zijn als echte muzikanten haar zouden schaduwen in plaats van danseressen en dj Sophia Eris.

Maar ach, misschien moet Lizzo juist wel alle aandacht opeisen. Want zoals ze zelf rapt is ze géén tussendoortje maar de volledige maaltijd: “No, I’m not a snack at all. Look, baby, I’m the whole damn meal.”

