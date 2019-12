Lize Korpershoeks ‘seks is stuk’? Vaak is het gewoon: vooruit met de geit

“Seks is geen cadeautje wat je weg kunt geven.” Zo klinkt dit toch een beetje als het begin van een sinterklazige column, die ik hier ogenschijnlijk in stijl zit te tikken op 5 december, kopje chocola en bakje kruidnootjes erbij. Maar zoals in mijn leven de onbekommerde opwinding over de goedheiligman vakkundig is weggedebatteerd, kijk ik vandaag naar een vrouw die niet meer weet hoe je ‘gewoon’ gezellig seks kunt hebben: Lize Korpershoek in ‘Mijn seks is stuk’, te zien op de internetkanalen van de VPRO.

Het is een mooi gemaakt openhartig inkijkje dat Korpershoek (34) ons biedt in haar relatie met tv-collega Tim Hofman. Binnen dertig minuten weet je dat ze nauwelijks meer zin heeft, terwijl ‘iedereen’ seks zo heerlijk lijkt te vinden. Fysiek is er niets mis: dat wordt inwendig gemeten terwijl ze erotische films bekijkt. Misschien was ze altijd te veel bezig met het plezier van de ander, terwijl ze hoort dat seks geen cadeautje is. Ook heeft haar moeder haar soms emotioneel verwaarloosd. Dus is nu een schare hulpverleners bezig de blokkades te slechten, onder meer via tantra-oefeningen.

“Ik heb met je te doen”, verzuchtte Adriaan van Dis bij DWDD, “maar je kan toch ook eindeloos iemands neusvleugel zoenen, dat is al zoveel leuker dan al dat geprop en gedoe!” De docu gaf hem een ongemakkelijk gevoel, het baarde hem zorgen hoe Korpershoeks eventuele kinderen er later naar kijken, en over de reacties op internet.

‘Wie wil er nou wél met Tim Hofman?’

Maar je kwetsbaar opstellen is ongeveer het grootste lefding tegenwoordig, en schande wie daar schande van spreekt: Korpershoek wordt op YouTube als heldin binnengehaald. Met dank aan de VPRO die de reacties die kijkers kunnen achterlaten modereert: er valt geen onvertogen woord te lezen. Terwijl je op z’n minst een paar jolige posts zou verwachten als ‘wie wil er nou wél met Tim Hofman?’. Ene Fredster piepte wel door de censuur: “Weer zo’n docu om vrouwen een excuus te geven ‘kijk zij heeft het ook, het is heel normaal dat ik geen seks wil’. Niemand in de comments hoor je over al die mannen die er nooit op mogen, maar wel de rekeningen betalen en al het gezeur aanhoren.”

Ik moet daar toch om lachen, het deed me denken aan een bevriend echtpaar dat ik ooit zo afscheid van elkaar hoorde nemen: ‘dag seks’ zei hij tegen haar, ‘dag geld’ zij tegen hem. Nee, niet erg correct, maar het klonk wel vrolijk en ongecompliceerd.

Ik hoop dat het Lize Korpershoek lukt haar tobbende blik kwijt te raken. Zitten piekeren van hoe word ik nou toch vrolijk, is een moeizame exercitie. Maar ik hou mijn hart vast als ik zo’n deskundige hoor zeggen: “Seksualiteit zit zo dicht op onze ziel dat het alleen maar goed kan werken op het moment dat we een soort mentale rust hebben”. Hallo: is dat wel zo?

Ooit vroegen onderzoekers een grote groep mensen: waarom had je de laatste keer seks? Een bonte stoet antwoorden volgde. Natuurlijk scoorden ‘uit liefde’ en ‘het was zo romantisch’ hoog, maar veel redenen waren prozaïscher: ik wil zwanger worden, ik had gewoon zin, ik was dronken, ik wilde wraak nemen, ik had het nu eenmaal beloofd, we hadden ruzie gehad, we doen het altijd op zondag, enzovoort.

Hoe geweldig moet ‘het’ altijd maar zijn? Vaak is het gewoon vooruit met de geit.