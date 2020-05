Little Richard (1932-2020): leermeester van The Beatles, Bowie en Prince

Aan Little Richard, die zaterdag op 87-jarige leeftijd overleed, dankt de wereld de rock-'n-roll. Hij was een voorbeeld voor vele wereldberoemde artiesten.

Het heeft altijd iets potsierlijks: artiesten die hun eigen eretitel bedenken. Met één uitzondering dan. De zanger en pianist Little Richard, die zaterdag op 87-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van botkanker, mocht zichzelf graag de ‘architect van de rock-’n-roll’ noemen. En daarmee zei hij niets teveel.

De Amerikaan wordt in 1932 geboren in de staat Georgia als Richard Penniman. Zijn familie noemt hem Lil’ Richard, omdat hij klein van stuk is. Maar hij zal uiteindelijk uitgroeien tot een muzikale reus.

Vanaf jonge leeftijd zingt hij in de kerk en wanneer hij zelf nummers gaat schrijven is gospelmuziek een belangrijke inspiratiebron. In 1955 brengt hij de single ‘Tutti Frutti’ uit. Het nummer wordt niet alleen zijn eerste hit maar zal ook de populaire muziek voorgoed veranderen. Met een opzwepende rockbeat en de legendarische openingszin ‘A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom!’ markeert de song de geboorte van de rock-’n-roll.

Ook zijn live-optredens zijn revolutionair. Zijn raspende zang, flamboyante kleding, androgyne uiterlijk (inclusief make up en hoge hakken) en spetterende liveshows typeren de vrijheid en energie van het nieuwe genre en zijn een voorbeeld voor vele generaties artiesten na hem. Met name Prince leunde qua imago en de opzet van zijn liveshows nadrukkelijk op het erfgoed van Little Richard.

Maar niet alleen Prince, eigenlijk iedere artiest van naam en faam, noemt Little Richard als belangrijke inspiratiebron. Dat gold voor Jimi Hendrix, die enige tijd in Little Richards begeleidingsband speelde, maar ook voor David Bowie, die ooit zei: “Toen ik Little Richard hoorde, zette het mijn wereld in brand”. Ook op The Beatles had de Amerikaan een onmiskenbare invloed. Op een foto die is genomen tijdens een gezamenlijk concert in 1962 zetelt Little Richard als een vorst in het midden, omgeven door de Fab Four die erbij zitten als giechelende schooljongens die niet kunnen geloven dat ze met hun grote idool op de foto mogen.

Juist door de enorme impact van zijn muziek is het des te verrassender dat Little Richard in cijfermatig opzicht nooit de enorme successen heeft gehad, die je zou verwachten. Na zijn doorbraak met ‘Tutti Frutti’ scoort hij in de jaren vijftig ook hits met nummers als ‘Long Tall Sally’, ‘Lucille’ en ‘Good Golly Miss Molly’. Bijzonder is dat hij met zijn muziek in het gesegregeerde Amerika van de jaren vijftig zowel zwarte als witte tieners weet te bereiken. Maar geen van zijn nummers wordt een nummer 1-hit en na 1958 kan hij überhaupt geen hitsingle meer op zijn conto bijschrijven. Dat heeft er ook mee te maken dat hij zich vanaf 1959 geheel op de bijbelstudie werpt en louter gospelnummers gaat schrijven. In de jaren zestig keert hij terug naar de rock-’n-roll, waar inmiddels een hele reeks nieuwe artiesten er met de hits vandoor gaat.

Wat echter altijd zal blijven staan, is zijn gouden decennium in de jaren vijftig waarin hij een van de belangrijkste en misschien wel dé belangrijkste pionier van een nieuw muzikaal tijdperk was. In dat opzicht staat iedere popartiest die na hem kwam op zijn schouders.

