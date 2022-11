Liquideren is in de voetballerij niet altijd dodelijk

In september maakte Johan Derksen een onbesuisde opmerking over Baudet: “Ze moeten die gozer gewoon liquideren”. Er ontstond ophef: bedoelde Derksen nou dat ‘ze’ de FvD’er moesten vermoorden? Even later kwam Derksen terug op zijn woordkeus en zei dat ‘ze’ Baudet “uit de Kamer zouden moeten schoppen”

Had Derksen dat inderdaad bedoeld met het werkwoord liquideren?

Sinds de zestiende eeuw gebruiken we liquideren als een boekhoudkundige term voor schulden vereffenen, geldkwesties afwikkelen en handelszaken opheffen. Het Nederlands heeft het woord in die betekenis (via het Frans) overgenomen uit het Italiaans.

Rond 1925 kreeg liquideren er in berichten over de Sovjet-Unie een figuurlijke betekenis bij: uit de weg ruimen. Liquideren kreeg die betekenis onder invloed van het Russische werkwoord likvidirovat (oplossen, opruimen, beëindigen), dat na de revolutie in zwang raakte als eufemisme voor het vermoorden van (politieke) tegenstanders.

Voor diezelfde handeling gebruiken we ook weleens andere eufemismen, zoals uitschakelen en onschadelijk maken, maar die kunnen ook een minder rigoureuze handeling aanduiden, namelijk ‘verhinderen dat een tegenstander schade veroorzaakt of ergens kwaad kan doen’.

Cruijff en Michels

In die verzwakte betekenis is liquideren weliswaar niet algemeen ingeburgerd, maar in het voetbal wordt of werd dit werkwoord soms wel zo gebruikt. Zo schreef Trouw in 1971 over een wedstrijd waarin Celtic alles probeerde om Cruijff uit te schakelen: “Brogan probeerde hem gewoon te liquideren.” En in 1990 gebruikte NRC liquideren in de betekenis ‘onschadelijk maken door weg te sturen’: “Cruijff krijgt de gelegenheid om Michels te liquideren. Michels moet weg, dat is duidelijk.”

Het is niet ondenkbaar dat liquideren in deze niet-dodelijke betekenis opborrelde uit het geheugen van oud-voetballer Derksen toen hij zijn geruchtmakende uitspraak over Baudet deed.