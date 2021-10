Liever twee bakken Flexa dan de onbereikbare droomwoningen van Funda en Pinterest

Het is zondagavond en ik bedenk hoe ik mijn vriend ervan ga overtuigen dat we een stoel van Le Corbusier nodig hebben. Ik heb net urenlang op Pinterest door interieurs gescrold, en inmiddels ben ik er zeker van dat ons nieuwe huis niet compleet gaat zijn zonder zo’n fauteuil van leer en staal.

Pinterest is de digitale speeltuin voor millennials met nesteldrang: uit een oneindige verzameling online beelden creëer je – door met een klik aan te vinken wat je mooi vindt – een persoonlijk moodboard. Een droomhuis in de cloud. Het mijne staat vol Japanse kunst, meubels van Le Corbusier, van Eames of van ontwerpers uit de Bauhaus-periode – net zo onbetaalbaar.

Vaak kun je via de plaatjes doorklikken naar een site die je gepinde spullen verkoopt. Daar blijkt je bij elkaar geklikte interieur doorgaans meer te kosten dan de WOZ-waarde van je woning, en spat je Pinterest bubbel even uiteen. Tot je weer een nieuw mooi plaatje ziet, en nog een, en nog een.

Funda maakt alternatieve werkelijkheid tastbaar

Voordat mijn vriend en ik de huurovereenkomst van onze nieuwe woning tekenden, scrolde ik maandenlang door Funda – nog in de overtuiging dat ik iets ging kopen. Elke ochtend scande ik op nieuwe woningen en belde ik makelaars voor een bezichtiging. Vervolgens bleek het huis in kwestie altijd veel kleiner en lelijker dan op de foto’s, en de prijs lag standaard 50.000 euro boven wat er online had gestaan. Maar ondanks meerdere desillusies bleef ik Funda dagelijks verversen. De ‘sinds vandaag te koop’-pagina, de knoppen ‘neem contact op met de makelaar’ en ‘plan een bezichtiging’: ze bleven me lokken.

Wat me zo aantrok in de Funda-website, en nu weer in Pinterest, is de manier waarop deze sites een alternatieve werkelijkheid tastbaar maken. Funda verkoopt geen woningen, maar het idee dat je er een zou kunnen kopen. Het idee dat je een huis kan krijgen door simpelweg door de site te scrollen en een paar keer raak te klikken. Iedereen die een tijdje naar huizen heeft gezocht, weet dat de knoppen als ‘plan een bezichtiging in’ pure hoax zijn: makelaarskantoren zijn standaard overbelast, een bezichtiging plan je niet in via Funda, maar door vóór negen uur ’s ochtends op de dag dat het huis online is gekomen herhaaldelijk de secretaresse te bellen.

Kortstondige ontsnapping uit de wooncrisis

Pinterest werkt eigenlijk net zo. Het platform verkoopt het idee dat je een verzameling inspiratie bij elkaar kan zoeken om vervolgens je huis zo in te richten. Daarbij moet je dan even vergeten dat jij als Randstedelijke yup veel te veel huur betaalt om geld over te hebben voor een designinterieur – laat staan dat je er de ruimte voor hebt. Wat Funda en Pinterest ons aanbieden, is een kortstondige ontsnapping uit de wooncrisis. Geen wonder dat beide zo populair zijn. Funda wordt maandelijks zo’n 68 miljoen keer bezocht door 5 miljoen Nederlanders; Pinterest heeft 454 miljoen gebruikers wereldwijd.

Hoe nijpender onze woonsituatie, des te populairder de online ontsnappingsmethoden. Terwijl ik me alweer verlies in modieuze verftinten – diepgroen, antraciet, babyblauw – appt mijn vriend een foto vanuit de Gamma: twee bakken Flexa 9010. Liever dat dan een huis dat alleen online kan bestaan.