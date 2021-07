Liefdesperikelen in de B&B, of hoe een wc-bril de koers van je leven kan bepalen

Wie even geen zin heeft in de harde actualiteit kan deze weken vluchten naar B&B Vol liefde bij RTL4. Thema: zes solistisch ploeterende B&B-eigenaren zoeken een partner om leven en werk mee te delen. Ze krijgen meerdere kandidaten over de vloer en tot nu toe lijken eigenschappen als intelligent, grappig en sympathiek minder belangrijk dan praktische zaken als goed kunnende wc’s boenen en plinten verven. Zodra je de karakters van de hoofdrolspelers een beetje in de smiezen krijgt, is het speculeren vanaf de stabiele thuisbasis. Zitten er gouden combinaties tussen?

B&B Vol liefde speelt zich af in vijf verschillende landen en neemt ruim de tijd voor Cupido’s opdracht: er staan 28 afleveringen gepland van deze eclectische mix van Boer zoekt vrouw, Help, mijn man is klusser, Lang leve de Liefde en Ik Vertrek. Plus een flinke vleug Klisjeemannetjes. Want o wat vinden ze elkaar allemaal ‘zo fijn spontaan’. Je zou er acuut van dichtklappen.

Types die besluiten om in hun eentje een B&B gaan runnen, je kunt er donder op zeggen dat het mensen zijn met een koppie erop. Met als koning onder de eigenheimers Bert in het Franse dorp Saint-Seine. Ruwe bolster, ruwe pit. Dat hij in de hospitality branche terecht is gekomen: het noodlot was blijkbaar nogal melig op de dag dat dat besluit viel. Een koffer dragen voor je gasten, mensen fatsoenlijk begroeten na een lange reis: het komt niet in Bert op. En o ja, doe je de stekker van je lampje er zelf even in?

Oud-stewardess Caroline scoort bij haar gasten een 10 voor hygiëne. Beeld

Nee, dan oud-stewardess Caroline in Oostenrijk. Het type perfectionista neurotica dat een puntje vouwt in het eerste velletje van de wc-rol. Dat om middernacht nog gaat stofzuigen of er een dweil tegenaan gooit. Liefdeskandidaat Nico is toch vanaf binnenkomst verliefd op haar, maar hoeveel kans maakt hij? De beste man laat namelijk de wc-bril omhoog staan, ontdekte Caroline. Het was weliswaar op zijn eigen badkamer maar toch: Caroline scoort bij haar gasten een 10 voor hygiëne, Amor moet wel van heel goeden huize komen wil ze dat rapportcijfer gevaar laten lopen. O Nico toch, bescherm je hart. Een tweede kaper op de kust – de keurige Eric – had zijn bril wel naar beneden, zag Caroline. Het pleit lijkt al beslecht.

Als ik na de eerste vier afleveringen moest kiezen dan werd ik waarschijnlijk lesbisch en koos ik voor Monique. Deze no-nonsense Zoetermeerse is tijdelijk ingetrokken bij Groninger Vincent die in Italië een groot oud hotel aan het oplappen is. Monique kwam, zag en ging zonder morren aan de slag. Licht hoofdschuddend hoe Vincent tot nu toe maar wat heeft lopen aanmodderen. Deze man zonder plan vertelde voor de camera vooralsnog niet te flirten met Monique, omdat er nog andere kandidates langskomen. Maar juffrouw nummer 2 vluchtte al na een dag weer weg met haar zware koffer. Dus ik zou zeggen Vincent: maak werk van Monique!

Zo is B&B Vol liefde een serie om je in mee te laten zuigen, en eentje waarvan je tegen je toestel gaat praten. Zo riep ik Run, Mitch, run! naar een robuuste stukadoor die zich van B&B-eigenares Roxanne moest bezighouden met het artistiekerig neerleggen van citroenen op een eettafel voor een groepje trendy peoples.

Je moet die boertige Bert in Frankrijk ook niet in alles ongelijk geven, met zijn basale aanpak.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.