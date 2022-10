Libriswinnaar René van Stipriaan: ‘Willem van Oranje is van wereldformaat’

Het boek dat zondag de Libris Geschiedenis Prijs won, moet je absoluut niet op je tenen laten vallen. Het telt 1000 pagina’s, inclusief noten. De biografie van Willem van Oranje, getiteld De Zwijger, geschreven door literair historicus René van Stipriaan, werd door de jury unaniem tot winnaar verkozen.

In de zestiende eeuw was welbekende ‘vader des vaderlands’ een belangrijke edelman, hij leidde de opstand van de Nederlanden tegen Spanje. “Dit boek is de komende dertig jaar een standaardwerk”, zei juryvoorzitter Thom de Graaf. Zo compleet als deze, is géén van de ruim 150 boeken die eerder over hem verschenen, aldus de jury.

De biografie staat vol opmerkelijke details over Oranje. Zo somt Van Stipriaan op wat er tijdens het eerste banket ter ere van de jonge prins op het menu stond: een heel schaap, twee hazen, vier patrijzen, drie konijnen, zes plevieren en kapoenen, overgoten met 35 kannen wijn. Een voor die tijd eenvoudig maal, aldus de auteur.

U heeft zeker twaalf jaar van u leven gewijd aan het kennismaken met Willem van Oranje. Stel, hij zou de tijdmachine pakken en een bourgondisch banket voor ú organiseren, ter ere van de overwinning. Wat zou u hem dan vragen?

“Er was iemand die deze week aan mij vroeg: heeft Oranje nou ook momenten van geluk gekend. Dat is een beetje burgerlijke vraag, natuurlijk, maar ik ben wel benieuwd. Hij heeft zoveel tegenslagen gekend, dat je zou zeggen dat hij de ontspanning die bij geluk kent niet heeft gekend. Hij had ook ook geen gelukkige huwelijken; zijn vier vrouwen waren allemaal eenzaam. Maar wie weet was er toch een moment in zijn leven dat hij dacht: ik ga de goede kant op, het komt goed met de strijd die ik begonnen ben.”

Het schrijven van deze biografie moet een zware bevalling zijn geweest. Hoe hield u de twaalf jaar dat u eraan werkte vol?

“Het is niet het eerste boek dat ik heb geschreven, dus er zit ervaring achter. Zo’n boek schrijf je niet op je 25ste. Je moet een bedreven onderzoeker zijn en ook als mens gegroeid. Ik had me al een jaar losgemaakt van de wereld om aan dit boek te werken, toen de hele wereld mee ging in lockdown. Dat was heel merkwaardig. Ik heb veel steun gekregen van mijn uitgever, en geput uit telefoontjes, mails en uit illegale ontmoetingen met vrienden in die tijd. Maar het was wel gewoon gruwelijk hard werken.”

U besteedt veel aandacht aan de propaganda die Willem van Oranje inzette voor zijn opstand tegen de Spanjaarden. Zijn daaruit nog lessen te trekken voor de huidige tijd?

“Propaganda als manier om mensen in beweging te brengen, in dit geval tot gewelddadig verzet te verleiden, staat in de zestiende eeuw in de kinderschoenen. Wat Willem van Oranje aan het uitvinden was, is in de loop der eeuwen geperfectioneerd. Wat we al in zijn leven zien, is dat goede propaganda een kern van geloofwaardigheid heeft. Het moet niet totaal los van de werkelijkheid staan, anders is je verhaal op de langere termijn niet houdbaar. Dat is een les voor Poetin, die speelt nu hoog spel met hele zware propaganda, waar bij nepnieuws de boventoon voert. Dat komt op een zeker moment hard aan het licht.”

In het rijtje klassieke vaderlandse helden staat Willem van Oranje bovenaan. Vindt u hem alles beschouwend een held?

“Ik heb lang met hem opgetrokken en heb in mijn boek scherp duidelijk willen maken dat het hele concept heldendom niet werkbaar is voor het bedrijven van geschiedenis. Het helpt niet om hem te begrijpen. Ik heb de man beschreven als denkend en handelend persoon, die ook wel eens de plank flink missloeg. Dan komt er niet zozeer een held uit, maar wel een man van buitengewone allure. Willem van Oranje is van wereldformaat. Hij hoort tot de groten van de geschiedenis.”

Over de prijs De Libris Geschiedenis Prijs is voor een boek dat een algemeen publiek aanspreekt en op gedegen historisch onderzoek is gebaseerd. De onderscheiding is een initiatief van het Historisch Nieuwsblad, honderd Libris-boekhandels, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, de VPRO, het Rijksmuseum in Amsterdam en dagblad Trouw. Namens Trouw nam Nelleke Noordervliet zitting in de achtkoppige jury. Wilt u meer lezen over de genomineerden, bekijk dan onze speciale editie vol recensies en interviews in de app of op de tablet.

