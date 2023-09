Libris Geschiedenis Prijs: deze vijf boeken maken een kans om te winnen

Van de geschiedenis van Shell tot autocratische leiders, kolonialisme en slavernijverleden. De boeken op de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs gaan allemaal over onderwerpen die in het hedendaagse maatschappelijke debat vaak klinken.

De shortlist (op alfabetische volgorde) • Leonard Blussé, De Chinezenmoord. De kolonisatie van Batavia en het bloedbad van 1740 • Martin Bossenbroek, De Zanzibardriehoek. Een slavernijgeschiedenis, 1860-1900 • Judith Koelemeijer, Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven • Marcel Metze, Hoog spel. De politieke biografie van Shell • Ivo van de Wijdeven, De macht van het verleden. Geschiedenis als politiek wapen

Een goed geschiedenisboek duidt waar we nu staan, zegt juryvoorzitter Kathleen Ferrier. “Kennis nemen van de geschiedenis, weten wat er gebeurd is en wat de verschillende perspectieven zijn op het verleden, dat is ontzettend belangrijk om de wereld te begrijpen.” Zoals De Zanzibardriehoek van Martin Bossenbroek. “Het leest als een avonturen roman, maar je leert over slavernij en leest hoe abolitionisten de weg vrijmaakten voor het imperialisme.”

Ook Marcel Metze geeft met zijn boek over Shell, waarin hij onderzoekt hoe het bedrijf zo groot werd, een verdieping aan huidige discussies, zegt Ferrier. “Het is een kritisch en geëngageerd werk over een bedrijf dat met een bepaald doelstelling in de wereld staat. Iedere politicus zou dit boek moeten lezen.”

Geschiedenis verplicht vak op school

Verhalen geven ook weer dat thema’s waar we als samenleving mee te maken hebben, niet altijd nieuw zijn. In tegendeel. “Judith Koelemeijer schrijft over de Joodse auteur Etty Hillesum, die is gedeporteerd naar Auschwitz. Koelemeijer schrijft dat spiritualiteit toen al een rol speelde in het leven van Hillesum. Terwijl wij denken dat het alleen bij onze tijd hoort.”

Ferrier hoopt met deze prijs meer belangstelling te wekken voor geschiedenisboeken. “Dat is er nog te weinig, daar wind ik me over op.” Dat belang, van het vertellen over de geschiedenis, wordt vooral duidelijk in De macht van het verleden, van Ivo van de Wijdeven, zegt Ferrier. In zijn boek legt Van de Wijdeven bloot hoe autoritaire en populistische leiders de geschiedenis gebruiken voor politiek gewin. “Hij laat zien dat we het vertellen van verhalen aan de verkeerde vertellers overlaten. Het is enorm actueel, kijk bijvoorbeeld naar Rusland.”

Historische degelijkheid

De prijs is dan ook bedoeld als een stimulans aan het ‘goede historische publieksboek in Nederland van een nog levende schrijver.’ Om te bepalen wie de prijs verdient, kijkt de jury naar drie criteria: oorspronkelijkheid, leesbaarheid en historische degelijkheid.

Als het gaat om historische degelijkheid was de jury onder de indruk van Leonard Blussé, die het boek De Chinezenmoord schreef. “Dit boek diept een geschiedenis uit die vrij onbekend is, maar waarin je een beeld krijgt van hoe de Europeanen toen bewogen en de verdeel en heers politiek die daar heerste. We zijn ook enorm onder de indruk van de manier waarop de auteur Chinese bronnen gebruikt.”

De jury heeft uit enkele honderden, deze vijf boeken geselecteerd. De winnaar van de prijs wordt op 29 oktober bekend gemaakt. De Libris Geschiedenis Prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Libris, Nederlands Openluchtmuseum, Rijksmuseum Amsterdam, VPRO en Trouw.

