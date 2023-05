Lezen en schrijven, dat is eigenlijk heel bijzonder

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: talenkennis op school.

Ongeveer 24 jaar oud moet ze zijn geweest toen ze geschilderd werd, deze vrouw in het zalmroze. Ze zit aan een robuuste tafel op een rood oplichtend kussen en laat zich niet afleiden: ze schrijft. De inktpot waarin ze haar ganzenveer heeft gedoopt staat naast haar op tafel. Het slordig opgevouwen tafelkleed – een trucje dat Johannes Vermeer ook vaak gebruikt om wat beweging in het beeld te brengen – lijkt haar niet te storen.

Gerard ter Borch legde dit huiselijk tafereel vast in 1655, de jonge vrouw die hij portretteerde was zijn halfzus Gesina. Zij had dus leren lezen en schrijven, iets wat niet voor iedereen was weggelegd.

Laaggeletterd mét diploma

Het gaat slecht met het taalniveau van de Nederlandse scholieren, stelde de Inspectie van het Onderwijs vorige week. Van de geslaagde havo- en vwo-leerlingen had 20 procent een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands, zesduizend mbo’ers waren zelfs laaggeletterd toen ze met een diploma de opleiding verlieten.

Het belang van goede Nederlandse taalbeheersing is makkelijk te onderschatten als je zelf lezen en schrijven altijd al vanzelfsprekend vond. Maar luister alleen al naar naar het listige taalgebruik waarmee onze minister-president zich uit de meest heikele posities weet te wurmen, en je begrijpt dat taalbeheersing veel meer deuren opent dan alleen die van het juiste loket bij de gemeente.

‘De briefschrijfster’ van Gerard ter Borch uit de collectie van het Mauritshuis. Beeld Mauritshuis

In de kunstgeschiedenis kom je veel lezende vrouwen tegen. Vooral de Bijbel was erg geliefd onder kunstenaars, die laat immers zien dat de lezeres vroom en godvrezend was. Schrijvende vrouwen zie je minder vaak. En áls ze schrijven, zit er vaak de suggestie bij dat het een brief aan haar minnaar of man is. Het idee dat ze aan iets anders zou kunnen denken dan aan het geloof of haar geliefde, was voor veel kunsthistorici ondenkbaar.

Wat Gesina ter Borch op dit schilderij aan het schrijven is, en aan wie, zullen we nooit weten. Wel is nu bekend dat Ter Borch al jong tekenles kreeg van haar vader, net als haar halfbroer en haar jongere broers Harmen en Moses. Terwijl op de tekeningen van haar broers continu opmerkingen van hun vader staan, is er maar op één tekening van Gesina een opmerking gevonden.

Zo’n duizend tekeningen en bladen

Wel heeft het Amsterdamse Rijksmuseum in totaal zo’n duizend tekeningen en bladen in bezit. Ze schreef de tekst van op dat moment populaire liedjes uit in schoonschrift en illustreerde die met treffende en vaak heel humoristische tekeningen. In een tweede album, een ‘Kunstboek’, maakte ze paginagrote, zelfstandige aquarellen in felle kleuren.

Bewonderende tijdgenoten van haar werk schreven lofdichten over Ter Borch, maar na haar dood raakte ze in de vergetelheid. In de negentiende eeuw werd ze omschreven als ‘zuster van Gerard’, en zou ze ‘niet oorspronkelijke’ tekeningen hebben gemaakt met ‘onbeholpen’ figuren.

Het (schoon)schrijven met de hand was toen nog zo vanzelfsprekend dat het niet eens werd benoemd als bijzondere vaardigheid. Het was lang voor automatische spellingcontroles en digitale schoolborden waarmee leerlingen de lesstof ongezien op hun eigen computer kunnen krijgen.

Zo’n ganzenveer en inktpot zijn misschien wat onhandig in het gebruik, het is wel een oefening in uiterste concentratie. En daar kan je als school, naast voldoende lessen Nederlandse taal en literatuur, nooit genoeg van aanbieden.