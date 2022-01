Laten we alle laagjes van The Voice nog eens afpellen: de shock, de meningen, de sensatiezucht

Zijn we er al klaar mee, de consternatie rondom The Voice? Heeft zich een pakketje van standpunten, analyses en anekdotes gevormd, dat nu strak ingepakt ligt te wachten tot de vermeende slachtoffers opeens slachtoffers heten? Dan wel tot er nieuwe, gerelateerde verhalen naar buiten komen?

Laten we het nog eens uitpakken, kijken wat erin zit. Even alle laagjes afpellen: de shock, de zeventien miljoen meningen, de nadruk dat het over verméénde slachtoffers gaat. De sensatiezucht ook, onwillekeurig. We zijn maar mensen en dit verhaal bevat een overdaad aan prikkelende elementen: seks, misdaad, jongeren, BN’ers, een zeer geliefd televisieprogramma en een oppermachtige mediafamilie – de HBO-serie Succession is er niets bij.

Vanwege de spannende opbouw, ook. De wachttijd tussen lek en Boos-uitzending was een warme uitnodiging tot speculaties en veronderstellingen. Daarna: de reacties die meteen kwamen, de reacties die uitbleven. De stellige (arrogante?) verklaring van Ali B dat hij ‘100 procent overtuigd’ is van zijn eigen onschuld (‘wij van WC-eend’).

Ervaringen met een intimiderende John de Mol

Dan de discussies. Hoe dit kon gebeuren, hoe dit voorkomen had kunnen worden, hoe dit voorkomen had móéten worden. Dat we aan cancelcultuur doen, trial by media. Dat die advertentie in het AD (‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf’) ook door mannen ondertekend had moeten worden. Dat de discussie te eenzijdig zou zijn en mannen zich ook onveilig voelen (niet vanwege seksuele dreiging, maar omdat ze niet weten wat wel of niet mag). Het delen van eigen ervaringen met seksuele intimidatie, sociale media-tijdlijnen vol. Het delen van eigen ervaringen met een intimiderende John de Mol.

Tussendoor een enkele complotdenker, die meent dat het nieuws rond The Voice wordt ingezet als afleiding van de waarheid over mondkapjes en coronapassen. En een filmpje van Ricky Gervais, die tijdens de Golden Globes van 2020 grapte: ‘Onze volgende gast speelde in Bird Box, een film waarin mensen overleven door te doen alsof ze niets zien – een beetje zoals werken voor Harvey Weinstein.’

‘Een beetje zoals werken bij The Voice’, kunnen we er nu van maken. Deze zaak werd al snel gedefinieerd als ‘onze eigen #MeToo’. Dat begon in 2017 ook met een journalistieke exposé, dankzij vrouwen die niet alleen maar wel samen durfden, en was net als nu aanleiding tot het delen en bespreken van talloze soortgelijke ervaringen. Diep in dit pakketje vinden we een strijkstok, waaraan die gesprekken en ervaringen blijven hangen. Zichtbaar genoeg, hopelijk, voor de jonge vrouwen die is wijsgemaakt dat wat zij meemaakten normaal was, en dat de mannen in dit verhaal nog aan de goede kant stonden van die veel te vage scheidslijn.

Schuld afgeschoven op de getroffen vrouwen

Er zijn er die zich afvragen wat #MeToo ons eigenlijk heeft gebracht, als een machtige mediabaas zo gemakkelijk de schuld durft af te schuiven op de getroffen vrouwen. ‘Trek. Je. Mond. Open’, zei hij op het stoeltje tegenover Tim Hofman. ‘Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Ik weet niet wat het is.’ Maar ook dat leidt nu tot een gesprek, dat overduidelijk veel te weinig is gevoerd.