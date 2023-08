Lastminute een Lowlandskaartje kopen of verkopen is er niet meer bij

“Ik heb er flink de pest over in,” zegt Lowlandsganger Ivar Bakker (34). Het kaartje dat hij over had heeft hij woensdagavond laat nog kunnen verkopen voor 200 euro. Net op tijd, want Ticketmaster sloot de tweedehands kaartverkoop donderdagochtend om 05.00 uur. “Ik ben nog wel een tijdje bezig geweest met de verkoop. Het kaartje dat ik oorspronkelijk wilde verkopen was al een keer overgezet, dus dat kon niet meer. Daardoor heb ik dat kaartje overgenomen en mijn eigen kaart verkocht. Het voelt klantonvriendelijk, en het is allemaal al zo duur.”

Tickets voor Lowlands worden verkocht via Ticketmaster. Dat is niet nieuw, maar de manier waarop de kaartjes doorverkocht kunnen worden wel. Kaartjes – voor Lowlands en ook al eerder voor Down The Rabbit Hole – kunnen dit jaar alleen nog via de officiële Ticketmaster-route worden doorverkocht. “Deze manier van tickets doorverkopen is veilig, eenvoudig, en geeft festivalgangers de garantie dat ze een echt kaartje gekocht hebben,” aldus een woordvoerder van Ticketmaster.

Ticketmaster heeft de tweedehands markt naar zich toe getrokken door met ‘mobile only-tickets’ te werken. De kaartjes werken alleen in de Ticketmaster-app, en dus niet via een ander platform zoals Ticketswap. Doorverkochte tickets moeten overgezet worden via de Ticketmaster-app, en dat kan maximaal één keer.

In het belang van de aandeelhouder

Een strategische keuze, zegt Hans Ober, oprichter en CEO van Ticketswap. “In mijn ogen niet helemaal in het belang van de fan, maar meer in dat van de aandeelhouder LiveNation (daar is Ticketmaster onderdeel van, red.)”. De restricties, zoals een doorverkocht kaartje niet meer kunnen verkopen en het stopzetten van de tweedehands verkoop, zijn ongebruikelijk, vindt Ober. “De afgelopen jaren zijn er met Lowlands nog genoeg kaarten op vrijdag en zaterdag verkocht. De dagen vlak voor en tijdens het evenement zijn altijd het drukst. Op dat moment wordt de deur nu dichtgezet.”

Ticketmaster heeft de doorverkoop van Lowlandskaarten sinds donderdagochtend 05.00 uur stopgezet, ruim een dag voor het festival officieel begint. Dat heeft te maken met de tijdrovende fraudecontroles die Ticketmaster uitvoert op tweedehands tickets, laat de woordvoerder van het bedrijf weten.

Het gevolg daarvan is dat honderden tweede- en derdehands kaarten nu na de deadline op sociale media en Marktplaats te koop worden aangeboden, veelal tegen een zacht prijsje. Overzetten in de Ticketmaster-app moet dus wel gebeuren; in bijna iedere beschrijving benadrukt de verkoper dat dat ook tijdens een persoonlijke ontmoeting kan.

“Ticketmaster bundelt eigenlijk twee verschillende producten samen,” zegt Timo Klein, universitair docent mededingingseconomie en consultant. “De eerstehands kaartverkoop wordt gekoppeld aan de mogelijkheid om het tweedehands door te verkopen.” Onder bepaalde omstandigheden is dat illegaal, zegt Klein, je mag namelijk niet zomaar producten aan elkaar koppelen en daarmee concurrentie buiten de markt zetten. “Maar het lastige is dat Ticketmaster het verweer kan opwerpen dat ze dit doen om de veiligheid van de tweedehands markt te kunnen waarborgen, omdat ze bang zijn dat partijen als Ticketswap dat niet veilig kunnen aanbieden.”

Ticketswap werkt samen met andere Nederlandse ticketbedrijven. Volgens Ober wordt veiligheid daarmee juist gegarandeerd, omdat Ticketswap bij de verkoop van een tweedehands ticket een nieuwe kaart aanvraagt aan het betreffende ticketbedrijf, wat het oorspronkelijke kaartje vervangt. Ober: “Ticketmaster doet in principe hetzelfde met die transfer in de app. Technisch kan het dus, maar ze kiezen er bewust voor om niet met ons samen te werken.”

Geen excuus

Deze manier lijkt inderdaad heel veilig, zegt Klein, maar door de concurrenten uit te schakelen vangt Ticketmaster ook alle servicekosten die over de kaarten wordt gerekend. “Het verweer dat het veiliger is, mag geen excuus worden voor de eigen commerciële doeleinden.”

Sinds de kaartverkoop startte in februari is er al kritiek op de servicekosten. Ticketmaster rekent twaalf procent per doorverkocht toegangsbewijs, wat in het geval van een Lowlandskaartje op ruim veertig euro uitkomt. Dat is in lijn met andere Nederlandse doorverkoopplatforms. De verkoper mag twintig procent, in dit geval dus zestig euro, bovenop de originele prijs rekenen. De originele koper betaalde trouwens ook al tien euro aan servicekosten, wat erop neerkomt dat Ticketmaster twee keer servicekosten over één ticket rekent.

Klein: “Als econoom vind ik het concept van servicekosten bizar. Als je een brood koopt van twee euro rekent de bakker ook geen vijftig cent aan administratiekosten. De suggestie wordt gewekt dat Ticketmaster hiermee kosten dekt, terwijl hier volgens mij gewoon een hele grote marge over gevangen wordt.”

Het probleem met het uitschakelen van concurrentie is dat prikkel om de ticketprijs of administratiekosten laag te houden verdwijnt, zegt Klein. “Net zoals de prikkel om kwaliteit te leveren. Onderdeel van kwaliteit is ook lastminute je kaartje kunnen kopen of verkopen.”

