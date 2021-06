Lange rijen bij Paradiso door storing bij Testen voor Toegang. ‘Het had echt een hele andere avond kunnen worden’

Met een lamme duim van het verversen van hun app stond vrijdagavond een de lange rij wachtenden voor Paradiso in spanning te staren naar hun telefoon. Het wachten was op de negatieve uitslag van de coronatest, die nodig was om naar binnen te mogen in de Amsterdamse poptempel voor de eerste echte clubavond in anderhalf jaar. Het was lang onzeker of de uitslag zou komen. Voor 300 mensen viel de avond zowel letterlijk als figuurlijk in het water, want die stonden in de aanhoudende miezerregen soms uren lang vergeefs te wachten op het verlossende mailtje.

Er werd door de medewerkers van Paradiso streng gecontroleerd. Zonder negatieve uitslag in de CoronaCheck-app kwam je er niet in. Dat risico konden we echt niet lopen, zegt Paradiso-woordvoerder Jurry Oortwijn. “Stel je voor dat er een uitbraak ontstaat. Dan kan straks de hele cultuursector weer op slot.”

Toen vorige week bekend werd dat de clubs een week eerder open mochten, aarzelde Paradiso geen seconde en zette alles op alles om direct vrijdagnacht om één minuut over twaalf de deuren te openen. Dj Reinier Zonneveld werd geboekt, kaartjes gingen in de verkoop en waren binnen een uur uitverkocht, en kantoorpersoneel werd opgetrommeld om achter de bar te komen staan, want het afgelopen coronajaar moest ook Paradiso personeel laten gaan.

Storing bij Testen voor Toegang

1500 gelukkigen mochten er naar binnen, maar dus wel met het bewijs van een negatieve coronatest in de CoronaCheck-app. Die worden afgenomen door Testen voor Toegang, en daar ging het mis. Lange rijen stonden er vrijdag bij de teststraten. In Amsterdam moesten sommige mensen meer dan drie uur wachten voordat ze konden worden getest. En als dat was gelukt, was het uren wachten op de uitslag van de antigeentest die normaal binnen een kwartier bekend is.

1200 mensen en Dj Reinier Zonneveld blazen voor het eerst in anderhalf jaar het dak van Paradiso af. Beeld EPA

Wat ging er mis? Volgens de Stichting Open Nederland, het bedrijf achter de testfaciliteit, was de chaos het gevolg van een landelijke storing vermoedelijke veroorzaakt door een hack van buitenaf. Voorman Tom Middendorp liet aan het ANP weten dat er hard werd gewerkt om alles nog dezelfde avond op te lossen. Dat lukte in het geval van Paradiso uiteindelijk voor 1200 bezoekers.

Het is wel erg zuur dat dit gebeurt in het eerste weekend dat we weer open mogen, zegt Oortwijn. “Het was nog spannend of het hele feest wel door kon gaan, want ook bij het personeel waren veel uitslagen nog niet binnen. Rond tien uur hebben we besloten dat we toch open gingen en dat is gelukkig goed uitgepakt. Het was echt een heel andere avond geworden als we maar vijfhonderd mensen hadden mogen toelaten.”

Paradiso geeft gedupeerden hun geld terug en zoekt nog een oplossing om ook de teleurstelling van de driehonderd bezoekers die niet naar binnen mochten goed te maken.

