Lady Gaga wil vooral positiviteit inzamelen met benefietconcert

Het thuisconcert dat megasterren dit weekend hielden om voornamelijk zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken was pure, onversneden feelgood. “Een liefdesbrief aan de mensen in de frontlinie”, noemde initiatiefneemster Lady Gaga het. De strijd tegen een gezamenlijke vijand brengt mensen samen, zelfs als ze dat fysiek onmogelijk is, was de boodschap die live werd uitgedragen op internet, drie televisiestations in de VS en zo’n beetje alle denkbare streamingdiensten.

Het was een soort ‘Live Aid’, maar dan vanuit de veilige omgeving van de huiskamers en privéstudio’s van artiesten wereldwijd. Lady Gaga organiseerde het concert samen met de Wereldgezondheidsorganisatie en de non-profitorganisatie Global Citizen. Mensen werd gevraagd om creatieve bijdragen te leveren in de strijd tegen het virus, geld was niet het belangrijkste. Toch was er na afloop omgerekend al zo’n 128 miljoen dollar (118 miljoen euro) ingezameld, waarvan zo’n 55 miljoen voor de Wereldgezondheidsorganisatie is voor de bestrijding van het coronavirus.

Blijven lachen allemaal

Filmpjes van zorgmedewerkers, applaudisserende thuisblijvers op balkons en peptalks werden afgewisseld met muziek. Zelf vroeg Gaga alle kijkers die in een coronadepressie dreigen te raken om vooral te blijven lachen en ze speelde live op haar piano een eigentijdse versie van het nummer ‘Smile’ van Nat King Cole.

Andere artiesten die samen-op-afstand musiceerden waren onder anderen The Rolling Stones, Stevie Wonder, Paul McCartney en Elton John. De roze pluizige Abby Cadabby uit ‘Sesamstraat’ riep op om vooral te blijven praten over je emoties, iets dat na Bill en Melinda Gates’ treurige boodschap dat een vaccin echt nog heel ver weg is, waarschijnlijk broodnodig is.

Zowel de volledige acht uur durende show, als de korte uitzending van twee uur van de Amerikaanse televisie is terug te zien via YouTube.

