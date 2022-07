Lady Gaga in Arnhem: veel spektakel, maar muzikaal houdt het niet over

Twee jaar na het verschijnen van Lady Gaga’s zesde album Chromatica gaat de bijbehorende concertreeks The Chromatica Ball van start. Het vierde optreden is in het GelreDome in Arnhem. Als enige van de Europese tournee is het concert niet uitverkocht; zelfs staankaarten, doorgaans de populairste concertkaarten, zijn nog verkrijgbaar op de dag van de show.

Als het nieuws de zangeres al iets doet, is daar weinig van te merken. Wanneer de show een half uur te laat start met een minutenlange introfilm, is het tussen de dansers, het vuurwerk en vier muzikanten zoeken naar Gaga. Ze blijkt bovenop een verhoging te staan in een soort cocon, terwijl ze geblinddoekt opener Bad Romance zingt.

Na de overdonderende opening volgen twee van haar vroegste hits, Just Dance en Pokerface. Tijd om op adem te komen is er nauwelijks; overal op het podium gebeurt iets.

Aandacht trekken

In die zin is er weinig veranderd voor Stefani Germanotta (36). Sinds de Amerikaanse zangeres in 2008 doorbrak als Lady Gaga met debuutalbum The Fame, weet ze de aandacht te trekken met extravagante outfits, opvallende acties en catchy dancepopliedjes.

Aan die eerste twee schort het ook vanavond niet. Gaga wisselt om de paar liedjes van outfit, wordt geflankeerd door een dozijn dansers en op gezette tijden schieten metershoge vlammen de lucht in. De armbandjes waar een groot deel van het publiek mee loopt, knipperen op die momenten mee, wat voor een sfeerverhogend effect zorgt in de zaal.

Spektakel genoeg, maar muzikaal houdt het niet over. De vier muzikanten staan er vaker voor de sier dan dat ze daadwerkelijk iets toevoegen aan de muziek. Op de momenten dat ze wel enige ruimte krijgen, liggen de gitaren zo diep in de mix dat het meer weg heeft van een wedstrijdje airguitar dan een gitaarduel.

Daarbij helpt het ook niet dat de setlist ingericht is rond haar laatste album Chromatica, bepaald niet haar sterkste. Echt los komt het optreden dan ook niet en soms komt het geheel bijna plichtmatig over.

Gaga op een operatietafel

De opzet van de show, die in vier verschillende delen is opgesplitst, helpt evenmin. Voorafgaand aan elke ‘act’ is er een minutenlang intermezzo, begeleid door muziek. Beelden van Gaga op een operatietafel, Gaga omgeven door rook en shots van de ruimte; wat ze er mee wil zeggen blijft gissen. Die pauzes, nodig voor de vele kostuumwisselingen, halen enorm de vaart uit de show.

Pas wanneer ze tijdens Babylon tussen het publiek naar het kleine podium in het midden van de zaal loopt, is er ruimte voor ontspanning. Gezeten achter een piano begint ze met Born This Way aan een solo-blok.

Met twee liedjes van de film A Star Is Born komt ze zelf los. Hier is er meer ruimte voor spontaniteit, interactie met het publiek en aandacht voor haar vocale capaciteiten. Zonder dansers, lichtshow of vuurwerk maakt ze indruk.

Het roept de vraag op waarom ze niet eens een keer met alleen haar piano een tournee langs de Carré’s van deze wereld onderneemt. Want dat er achter al het spektakel een begenadigd performer, songschrijver en zangeres schuilgaat, is evident.

