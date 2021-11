‘Lach als je begraven/gekist/geslacht wordt!’ zeggen we niet meer

Een lezer – naar eigen zeggen een millennial – mailt dat hij regelmatig oude afleveringen bekijkt van de ooit populaire tv-serie Swiebertje. ‘Dat heeft met name te maken met het ietwat gedateerde taalgebruik. Ik vind dat prachtig’, schrijft hij. Maar sommige uitdrukkingen kan hij niet thuisbrengen, zoals een uitspraak van het personage Malle Pietje wanneer een ander een flauwe grap maakt: ‘lach als je geslacht wordt!’

Dat is inderdaad geen courante uitroep, sterker nog: ‘lach als je geslacht wordt’ is te vinden op internet noch in grote corpora. Door op ‘geslacht’ te variëren vind ik wel ‘lach als je gekielhaald wordt!’. Het staat in De scheepsjongens van Bontekoe (1923), een destijds veelgelezen jeugdroman van Johan Fabricius. Een personage zegt dit verontwaardigd als hij uitgelachen wordt. Het lijkt dan ook met min of meer dezelfde strekking te worden gebruikt als de uitspraak van Malle Pietje.

Wel in het idioomwoordenboek

Waarschijnlijk zijn beide gevallen varianten op ‘lach als je begraven wordt!’ Die uitroep is weliswaar nooit voldoende courant geworden om in Van Dale of in het Woordenboek der Nederlandsche taal te worden opgenomen, maar staat wel in een bekend idioomwoordenboek: Huizinga’s spreekwoorden en gezegden (1994). Dat omschrijft ‘lach als je begraven wordt!’ als ‘boosaardige opmerking wanneer iemand om de stommiteit of onnozelheid van een ander lacht’.

De vroegste vindplaatsen dateren uit de periode 1890-1910 en doen vermoeden dat de uitroep gebruikelijk was onder soldaten. In het laatste deel van de trilogie Ciske de rat, Ciske groeit op, Cis de Man (1940-1946) van Piet Bakker is trouwens nog een variant op deze uitdrukking te vinden: ‘Lach als je gekist wordt!’ Inmiddels is de uitroep in al haar varianten in onbruik geraakt. De meest recente vindplaats in een krant dateert uit 1964. Tekenend is dat de uitroep op Twitter nog te vinden is met de hashtag #watmijnvadervroegerzei.