Laatste concert van De Dijk laat zien: stoppen had nog niet gehoeven

Het publiek van De Dijk weet ’t vanavond: het kan nog maar een paar keer klappen voor zijn favoriete band. Aan het einde, voor de toegiften (ze doen er twee), houdt het applaus minutenlang aan. Met het ultiem toepasselijke Mag het licht uit komt er vervolgens na 41 jaar een einde aan de Amsterdamse band.

Liefst 83 concerten gaven ze hier in Paradiso, waar het ook ooit begon: De Dijk trad er voor het eerst op. Nadat zanger Huub van der Lubbe in juni aankondigde dat de groep zou stoppen, volgde een uitgebreide afscheidstour. Alleen al in Paradiso waren er vier shows. De Dijk gaf er al jarenlang een reeks eindejaarsconcerten, maar deze vier sluiten niet alleen het jaar af.

Licht op het publiek

Dit laatste optreden is grotendeels voor vrienden en familie. Trouwe fans zijn er ook. Die nemen, zonder commando vanaf het podium, hele delen van liedjes voor hun rekening. Koppels kijken gearmd toe, mensen deinen van links naar rechts. Van der Lubbe vraagt zijn geluidsman aan het begin van de show de lichten op de zaal te richten. Vanavond draait, meer nog dan normaal, ook om de toeschouwers.

Zelf bewijst de zanger, in april wordt ‘ie zeventig, dat stoppen met de band nog niet nodig was geweest. Hier staat een groep in optima forma – wat een samenspel, wat een strak geluid – en hijzelf lijkt dat ook. Zo nu en dan danst hij over het podium. “Lekker, Huub!”, roept een van de concertgangers op een gegeven moment.

En dan zijn er die talloze gebaartjes die hem een nog onvergetelijker frontman maken. De angstige blik naar boven bijvoorbeeld, vlak voor hij ‘De avond valt… in duizend stukken’ zingt in Binnen zonder kloppen.

Weinig emotie

Emotioneel lijkt hij niet te zijn. Melancholisch ook niet zozeer, al vertelt hij wel een paar anekdotes. Niet te missen natuurlijk bij zo’n slotakkoord. (De leukste: in de begindagen werd de band van alle kanten afgeraden in het Nederlands te zingen.)

Misschien is het niet gek dat hij geen traan laat: Van der Lubbe wilde zelf stoppen. De andere leden hadden best door gewild. Maar als de zanger geen plezier meer beleeft aan dit optreden, is hem dat niet aan te zien.

Is er dan niks aan te merken op deze show? Hooguit dat die onder normale omstandigheden met twee uur en een kwartier aan de lange kant zou zijn geweest. Maar een allerlaatste concert kan nooit te lang duren.