‘Laat je mooie kontje zien’, zei de Voice-regisseur

“Het was als een droom die uitkwam toen ik hoorde dat ik mocht meedoen aan The Voice”, zegt de 21-jarige Kathy (niet haar echte naam). Toen ze meedeed aan de Blind Auditions draaiden twee coaches hun stoel voor haar. Ze koos voor Ali B.

“Achteraf bezien had die droom best nachtmerrie-achtige trekjes”, vertelt ze. Al in de aanloop naar haar eerste optreden kreeg ze een ongemakkelijk gevoel. Zij wilde graag het podium op in een comfortabele korte broek, omdat ze die dag ongesteld was. Maar dat mocht niet van een van de regisseurs. “Ik moest een heel kort rokje aan, want daarin zag ik er lekkerder uit, vond hij.”

Ook tijdens volgende opnamedagen kreeg ze extra aandacht van deze man. “Het voelde alsof hij van me hield”, zegt Kathy. “Ik was super onzeker, maar hij liet me geloven dat ik heel ver zou komen. Hij zei dat ik zijn ‘favorietje’ was en dat hij zo lang mogelijk van me wilde genieten. Ik was zo mooi en deed het geweldig op camera. Ik dacht: hij zal dat wel weten, hij is de regisseur. Achteraf denk ik: gadverdamme. Ik ontdekte ook dat hij dit soort dingen tegen veel meisjes zei.”

‘Ik voelde me gebruikt en vies’

Sinds afgelopen weekend lekt er steeds meer uit over de onveilige, giftige sfeer bij The Voice. Deelneemsters beklagen zich over seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen en enkele van zijn collega’s. Achter de schermen zouden machtige mannen seks najagen met de veelal jonge kandidaten, die dromen van een muzikale doorbraak en daardoor extra kwetsbaar zijn.

Bij die jacht zetten de mannen allerlei wapens in, zo blijkt uit de getuigenissen. Ze bedelven de jonge, vrouwelijke kandidaten onder complimentjes, sturen seksueel getinte WhatsAppberichten en maken tijdens repetities nadrukkelijk lichamelijk contact.

Ook Sarah (niet haar echte naam) deed vervelende ervaringen op met dezelfde man als Kathy. Zij was minderjarig toen ze meedeed, ook zij kwam in Team Ali B. terecht. Aan de bewuste regisseur vertelde Sarah dat ze soms onzeker was over haar lijf. “Direct overlaadde hij mij met complimenten over mijn lichaam. Daarna moest ik dansen en probeerde hij me te motiveren om sexy in de camera te kijken. Hij zei: ‘Draai met je mooie kontje’. Toen had ik het niet zo in de gaten, maar nu denk ik: dat kun je ook anders zeggen.”

Toen hij haar persoonlijke berichten begon te sturen via Instagram voelde Sarah zich in eerste instantie gevleid en bijzonder. “Ik dacht echt dat hij mij zou helpen om verder te komen.” Daar geven de berichten, die Trouw heeft gezien, ook wel aanleiding toe. Daarin noemt hij haar ‘schattie’ en ook schrijft hij: ‘Ik krijg weer tranen in mijn ogen als ik je zie. Jij, jij, jij.’ Ook deelt hij beelden van opnames met haar, iets wat contractueel verboden is. ‘Maar mondje dicht, want anders worden de anderen misschien jaloers’. Zijn berichten zijn rijkelijk voorzien van vrolijke plaatjes van aapjes en hartjes.

Een enkele keer werd het contact ook fysiek, zegt Sarah. “Tijdens de opnames pakte hij regelmatig mijn hand vast, net alsof we een relatie hadden. Ook greep hij me stevig bij mijn heupen. Dat voelde wel onprettig, maar ik zocht er niets achter want ik dacht dat hij gay was. Totdat ik een foto van zijn vrouw en kinderen zag. Toen voelde ik me wel gebruikt en vies.”

'Zingen is slechts bijzaak’

Strafbare feiten zijn het niet, de twee kandidaten zeggen ook dat ze geen aangifte gaan doen. Maar ze voelden zich wel geïntimideerd en onveilig bij de grootste talentenjacht van Nederland. Kathy: “Ik had niets in te brengen en had het gevoel dat ik niet werd gehoord. Alles is nep, je bent een poppetje in de poppenkast. Het wordt je direct heel duidelijk gemaakt dat het vooral om je looks en je – liefst emotionele – verhaal gaat. Ik kwam daar om te zingen, maar dat is slechts bijzaak. En coach Ali B.? Die heb ik zelfs nooit gesproken, ik geloof dat hij alleen mijn naam kende.”

Dat ze er niet eerder over hebben gepraat was omdat ze een pagina’s dik contract moesten tekenen. Kathy weet niet meer precies wat er in stond, maar “het was vooral duidelijk dat we niets mochten delen met de buitenwereld”. Beide vrouwen hebben geen spijt dat ze hebben meegedaan, maar ze kijken ook niet meer met trots terug op hun Voice-avontuur. “Nu al deze feiten naar buiten zijn gekomen is deze hele ervaring wel in een ander daglicht komen te staan.”

De aflevering van het programma BOOS over The Voice is donderdag 20 januari vanaf 16 uur te zien op YouTube en op de site van BNNVara.

De echte namen van Sarah en Kathy zijn bekend bij de hoofdredactie. Uit angst voor juridische en persoonlijke consequenties en gezien hun jonge leeftijd willen ze niet met hun namen in de media.

Nieuwe aangiften tegen Ali B. en Jeroen Rietbergen Woensdag werd bekend dat tegen Ali B. inmiddels twee keer aangifte is gedaan. RTL heeft laten weten de samenwerking op te schorten. De eerste aangifte is wegens grensoverschrijdend gedrag, de tweede zou een zedenzaak betreffen. De rapper en coach van het tv-programma ‘betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd’, aldus zijn advocaat. Ook maakte oud-kandidate Nienke Wijnhoven, die maandag aan tafel zat bij Beau van Erven Dorens, bekend dat ze aangifte gaat doen van aanranding tegen Jeroen Rietbergen, de bandleider van het programma. Inmiddels heeft zij via haar advocaat, Sébas Diekstra, contact opgenomen met de zedenpolitie.

