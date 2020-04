La Casa de Papel lijkt steeds meer op een telenovelle (met explosies)

In het vierde deel van de Netflix-hitserie ‘La Casa de Papel’ raakt het eigenlijke doel - die bankoverval - steeds verder uit zicht. Evenals geloofwaardigheid. En logica.

Net als de derde reeks, doet het vierde seizoen van de Spaanse hitserie ‘La Casa de Papel’ zijn uiterse best om te illustreren waarom het adagium van ‘El Professor’ zijn belangrijkste is. Raak vooral niet emotioneel betrokken.

Dat gaat verder dan het niet kennen van elkaars namen. Vandaar dat we onze helden kennen bij hun nieuw verkregen stadsnamen: Tokio, Nairobi, Helsinki, etcetera. Die onder leiding van de professor – de klassieke man met het plan – bezig zijn om de goudvoorraad van Spanje te stelen. Na een succesvolle eerste overval op de Munt, zijn ze nu in de Bank van Spanje bezig met een tamelijk overdreven – en tamelijk ongeloofwaardige - afleidingsmanoeuvre om één van hun broeders – Rio – vrij te krijgen.

Labiel zooitje ongeregeld

Dat adagium dus: raak niet bevriend met elkaar. Krijg geen kind met elkaar. En word al helemaal niet verliefd op elkaar.

Natuurlijk is dat precies wat er in de loop van de twee enorm ingewikkelde bankovervallen wel is gebeurd. En dat is precies waarom alles wederom gruwelijk in het honderd loopt. Lieve hemel, als de professor gewoon wat geharde criminelen had ingehuurd in plaats van dit labiele zooitje ongeregeld, dan was die overal zó gepiept.

Maar ja. Dan heb je geen serie. Of in ieder geval een hele korte. En daar zit Netflix niet op te wachten.

Pedro Alonso en Rodrigo De la Serna als Berlin en Palermo in het vierde seizoen van Casa de Papel. Beeld Netflix

Qua opbouw en logica herpakt het zich ietwat, na het compleet geschifte derde seizoen, maar nog altijd slaat La Casa de Papel natuurlijk helemaal nergens op. De bedroevende dialogen worden maar deels verzacht doordat ze in een andere taal zijn, en we moeten vooral niet te moeilijk doen over talloze deus ex machina's en plotgaten zo groot als de kluisdeuren van El Banco de España.

Sexy boeven met kleine hartjes

Zonder medische opleiding een longoperatie uitvoeren? Prima, er is immers een satellietverbinding met een chirurg in Pakistan. Binnen een dag een topgeheime martellocatie in de Algerijnse woestijn uitvogelen? Geen probleem, met behulp van een stelletje hackers uit datzelfde Pakistan. Beveiligde militaire verbindingen kraken? Pakistan. Ongemerkt met een enorme legerhelikopter Madrid binnenvliegen? Vast ook uit… goed, u snapt het.

Wat maakt La Casa de Papel toch tot zo’n succes? Sex, geweld, geld, dat onweerstaanbare lispelende taaltje van ze. Plus: een bankoveral doet het áltíjd goed, zeker wanneer uitgevoerd door sexy boeven met kleine hartjes van goud. De politie, de overheid, de staat: dát zijn echte slechteriken. Op en top romantiek.

Zoetsappigheid

Die romantiek is er nog steeds, maar de glans van hoe slim dat doorwrochte plan wordt uitgevoerd is er wel vanaf. Dit is paniekvoetbal, zeker wanneer deze vierde reeks halverwege uitmondt in een mini-oorlogje binnen de bankmuren tussen onze helden en het psychopathische hoofd beveiliging.

Dat moet allemaal met veel ontploffingen en schietpartijen, die zo nu en dan worden afgewisseld met de potsierlijke zoetsappigheid van een Spaanse telenovelle. Waar de serie nauwelijks meer aan toe komt is de bankoverval zelf. Dat opgehemelde ‘el plan’: waarom geeft iedereen daar toch zo hoog van op?

Wat overblijft zijn kogelgaten in de muren van een bank die nog altijd potdicht zit. Met daarbinnen onze helden. De verlossing laat nog even op zich wachten. Die van de kijker eveneens: Netflix schijnt seizoen vijf en zes al in bestelling te hebben.

Het vierde seizoen van La Casa de Papel is nu te zien op Netflix, evenals de drie voorgaande reeksen.