Kurzgesagt maakt je in 10 minuten expert in zwarte gaten, dinosaurussen of het coronavirus

Ooit ’s nachts met een geliefde leunend op je schouder naar de hemel gekeken en gedacht “wat zou er gebeuren als we de maan met atoombommen opblazen”? Of lig je nog steeds wakker van die ene keer toen je date onder je neus werd weggekaapt door iemand die wél de relativiteitstheorie met een grapje kon uitleggen? Niet langer.

YouTubekanaal Kurzgesagt – In a Nutshell kraakt wekelijks de ingewikkeldste vraagstukken in een korte video met kleurrijke animaties, humor en vooral een simpel maar sterk verhaal. De video’s richten zich voornamelijk op wetenschappelijke thema’s als astronomie en biologie, maar Kurzgesagt maakt ook uitstapjes naar bijvoorbeeld filosofie of psychologie. Het kanaal heeft 16,5 miljoen volgers en trekt per video miljoenen kijkers. Niet slecht voor wat in 2013 nog een hobbyproject was van Philipp Dettmer, die net afgestudeerd was in geschiedenis­­ en informatieontwerp met een focus op info­graphics.

Een berg onderzoek

De studio van Kurzgesagt zit in München en heeft inmiddels meer dan veertig medewerkers. Achter de geinige filmpjes gaat een berg onderzoek schuil door een team van journalisten en wetenschappers. Dat heeft een leuk bijeffect: wie na het kijken meer wil weten, kan posters of zelfs boeken bestellen waarin de kennis die niet in de video paste alsnog tot zijn recht komt.

De existentiële vragen waarvan je wellicht wakker ligt, kunnen alleen wel omslaan in existentiële angst. Kurzgesagt blinkt namelijk uit in simpele metaforen die je bijblijven. Hoe voelt een bacterie zich als je immuunsysteem hem aanvalt? ‘Stel je voor dat je bedekt bent met vliegen, die daarna in wespen veranderen en je beginnen te steken.’ Welterusten.

Lees ook:

Wanneer je per ongeluk een meme wordt

Wie zijn toch de personen die als meme – een visuele internetgrap – de wereld overgaan? In de YouTube-serie ‘I accidentally became a meme’ komen ze aan het woord.