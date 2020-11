Kunstwereld geschokt door wangedrag van kunstenaar

In de kunstwereld is opschudding ontstaan over het artikel in NRC Handelsblad waarin een 34-jarige beeldend kunstenaar wordt beschuldigd van meerdere gevallen van verkrachting, aanranding, geweld en stalking. De krant sprak tachtig mensen, die vrijwel allemaal anoniem willen blijven. Vijf van hen deden aangifte. Zij vertellen dat het wangedrag al begon tijdens zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag en voortduurde toen hij daarna carrière maakte. Sommige slachtoffers zeggen dat ze hebben gewaarschuwd, maar kunstopleidingen, subsidieverstrekkers en galeriehouders bleven de man steunen. Justitie is inmiddels een onderzoek begonnen.

De Amsterdamse galerie waar zijn werk verkocht werd, heeft alle contacten met de kunstenaar verbroken. Galeriehouder Martin van Zomeren heeft het te druk om telefonisch te reageren en verwijst naar een persverklaring. Daarin stelt hij: “Ik wist dat hij een onaangepaste en lastige kunstenaar was, maar dat hij kennelijk tot dit soort wandaden in staat zou kunnen zijn heb ik nooit vermoed”. In het artikel in NRC beweren anonieme bronnen dat ze de galeriehouder hebben gewaarschuwd. Van Zomeren schrijft: “Hij heeft dat telkens op overtuigende wijze ontkend. Misschien ben ik naïef geweest.”

Meldingen van allerlei vervelend gedrag

De KABK, waar de kunstenaar tussen 2008 en 2012 studeerde en waar hij zich schuldig maakte aan vernieling, drugsgebruik en seksueel geweld, laat het ook bij een geschreven reactie. Volgens het NRC-artikel waren sommige docenten zo onder de indruk van het talent van de student, dat ze zijn wangedrag door de vingers zagen. De huidige directeur Marieke Schoenmakers erkent dat er destijds meldingen waren “van allerlei vervelend gedrag en daar is door de academie op geacteerd, met waarschuwingen en een tijdelijke schorsing. Er waren geen meldingen op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag.” Toen de kunstenaar ook na zijn afstuderen op de academie bleef rondhangen, is hem eind 2013 een gebiedsverbod opgelegd.

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht, waar de kunstenaar drie jaar geleden deelnam aan een groepstentoonstelling, kocht destijds een werk aan. Het museum verklaart niet op de hoogte te zijn geweest van de beschuldigingen en laat zijn werk voorlopig in het depot.

Op Instagram is afgelopen weekend een account geopend om grensoverschrijdend gedrag in de kunstwereld te melden: ‘call out Dutch art institutions’. Mensen kunnen er anoniem hun ervaringen delen. Er is inmiddels een twintigtal berichten verschenen waarin mensen uit de kunstwereld met naam en toenaam worden beticht van ongewenst gedrag.

De kunstenaar zelf heeft al zijn sociale-media-accounts verwijderd.

