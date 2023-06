Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer (59) bleef zelf liever op de achtergrond

Honderden schilders, schrijvers, muzikanten, zangers en acteurs heeft ze geïnterviewd in de ruim twintig jaar dat ze het radioprogramma Kunststof presenteerde. Van Cees Nooteboom tot rapper Boef. Vanaf het begin was ze een van de vaste presentatoren. Een uur lang duurden de vaak persoonlijke gesprekken. Jellie Brouwer wilde daarbij zelf zoveel mogelijk op de achtergrond blijven. “Het lijkt me ingewikkeld worden als de geïnterviewden te veel over mij weten”, zei ze in een interview met de Volkskrant dat afgelopen weekend verscheen.

Ze had er lang over getwijfeld of ze dat gesprek wel wilde doen, maar ze vertelde uiteindelijk uitgebreid over de ziekte die haar al jaren achtervolgde, ze had een zeldzame vorm van kanker.

Liever leidde Brouwer zelf het gesprek. “Het is een rol waarin ik me prettig voel, die van vragensteller”, zei ze. “Ik heb weleens gedacht: als ik nou maar iets meer ego had gehad, dan had ik misschien meer bereikt. Maar wat is meer? Bij Kunststof zat ik helemaal goed.”

Dat vonden ook de luisteraars, die haar prezen om haar mooie radiostem, volgens sommigen de mooiste van het land, en haar manier van interviewen. Daarover zei ze twee jaar geleden in Trouw: “Ik denk altijd aan wat de luisteraars willen horen. Daarbij probeer ik erachter te komen wat iemands motivatie is. Creatieve beroepen zijn eigenlijk heel kwetsbaar, mensen leggen er hun ziel en zaligheid in. Waarom doe je dat? Het is nogal wat om een toneelstuk te schrijven.”

Niet oeverloos doorzeuren

Ze vertelde toen ook dat in 2001 niemand bij de publieke omroep geloofde dat Kunststof een succes zou worden. “Een uur lang praten over cultuur op Radio 1, de nieuws- en sportzender. Daar konden ze zich bij de NPO niets bij voorstellen.” Maar het programma werd een succes en sinds een paar jaar is er ook een podcast die veel door jongeren wordt beluisterd. Brouwer vroeg kunstenaars graag naar hun persoonlijke ervaringen, ‘niet oeverloos doorzeuren’ over alle karakters in een boek. “Daar zijn niet alle schrijvers even blij mee, die willen liever hun boek verkopen.” Maar met vragen over ‘vriendschap, liefde en de dood’ hield ze de gesprekken spannend.

Na de School voor Journalistiek was Brouwer nieuwslezer en verslaggever bij Radio West en werkte ze als redacteur voor diverse programma’s, voor ze begon bij Kunststof. Toen ze in februari van de radio verdween omdat haar gezondheid snel achteruit ging, informeerden veel luisteraars bezorgd naar haar. Afgelopen week werd in het radioprogramma bekendgemaakt dat ze ziek was.

Brouwer had eerder kanker gehad, maar was toen hersteld. In de Volkskrant vertelt ze dat de ziekte veel in haar familie voorkomt – haar vader overleed aan de ziekte toen ze drie jaar was, haar zusje een paar jaar later. Toch vond ze dat ze ‘extreem geluk’ had met ‘het mooiste werk van de wereld’ en haar gezin. Brouwer was getrouwd met psychotherapeut en singer-songwriter Philip Kroonenberg. Ze kregen drie dochters.

De uitzending van Kunststof staat maandag in het teken van Jellie Brouwer.

Lees ook:

Het geheim van twintig jaar Kunststof: Zoek naar de mens achter de kunstenaar

Onzin dat er geen ruimte is voor cultuur op de radio, het werkt zelfs heel goed. In het programma Kunststof draait het om één persoon en zo hoor je bijvoorbeeld dat de stoere rapper Boef vaak heel alleen in zijn grote huis zit.