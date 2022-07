Kunstenaar Krijn de Koning maakte een zoekplaatje voor Dombeklimmers

Schijnbaar willekeurige witte lijnen op straat vormen vanaf de 112 meter hoge Dom opeens een kloppend 3D-kunstwerk. Kunstenaar Krijn de Koning maakte vier van dit soort optische illusies. Ze werden woensdag onthuld.

“Kijk, dat dak van die parkeergarage bijvoorbeeld”, wijst kunstenaar Krijn de Koning. Hij staat op het smalle looppad rond het puntje van de Domtoren, net iets onder de 112 meter van de uiterste top. “Ik zag opeens vanaf hier dat het parkeergaragedak op sommige plekken lichtgrijze vlakken had. Zo’n vlak nodigt mij uit. Ik dacht: als ik daar nou met wat simpele witte lijnen muren naar beneden teken, alsof het een soort binnenplaats is, wordt dat een totaal surreëel beeld! En dát is wat ik wil”, zegt hij enthousiast. “Als mens zie je een werkelijkheid, maar die werkelijkheid kan door een stap opzij of omhoog toch opeens heel anders lijken. Ik vind het leuk om daarmee te spelen.”

Spelen met lijnen, diepte en optische trucjes: dat is wat De Koning deed op vier plekken in Utrecht, in opdracht van de gemeente. Die wilde graag een kunstwerk voor het 900-jarig jubileum van Utrecht als stad met stadsrechten. Ook staat de Dom nog tot 2024 in de steigers voor een grootschalige restauratie, waardoor het beklimmen van de 465 treden momenteel wat minder populair is. De gemeente hoopt dat het kunstwerk bezoekers een reden geeft naar boven te gaan.

Willekeurig patroon

Het is inderdaad een zoekplaatje, turend over de hoogste reling van de Domtoren. Het kunstwerk in Park Lepelenburg lijkt het meest spectaculair. In het park zelf staat een metershoge sculptuur van gekleurde stalen balken en op de grond ligt een schijnbaar willekeurig patroon van witte lijnen. Je denkt: hè, wat is dit?

Eenmaal op hoogte vallen de puzzelstukjes in elkaar en zie je de vormen van een gedeconstrueerde Domtoren in combinatie met elementen uit de omgeving. Zo lijkt er vanaf 112 meter hoogte vrij overtuigend een boom te staan óp het zeshoekige torentje in het Lepelenburg.

Het kunstwerk van Krijn de Koning op het Janskerkhof, vanaf de Dom. Beeld Maartje Geels

Centimeterwerk

Die optische illusie kloppend krijgen was een heel karwei, zo vertelt architect Roderik van der Weijden. Hij werkt al dertien jaar samen met De Koning en zorgt ervoor dat diens artistieke ideeën werkelijkheid kunnen worden. “Voor het Lepelenburg hebben we op een gegeven moment een een-op-een-maquette gemaakt waarmee iemand in het park stond; ik stond met een verrekijker op de Dom. Kijken of het werkt. Dat komt heel nauw: twee centimeter naar links of naar rechts zie je al.”

Bij Krijn de Koning heerst er op de opening trots, maar ook opluchting. “Je kunt die lijnen niet even proefleggen natuurlijk. Dus toen gisteren de laatste installatie in het Lepelenburg werd neergezet en het klopte, was ik, nou, érg blij.”

Enigma’s, zoals het kunstwerk officieel heet, is nog tot en met 2024 te zien.

