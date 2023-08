Kunstenaar Fred Ros maakt een roadtrip met een tonijn

Met zijn reizende tonijn wil kunstenaar Fred Ros aandacht vragen voor overbevissing. Het einddoel is Bonaire, waar de metalen vis te water gaat en een ‘icoon’ voor snorkelaars moet worden.

Per schip is hij gearriveerd in Rotterdam, de ‘Trippin’ Tuna’ – de reizende tonijn van kunstenaar Fred Ros. Op de Wereldhavendagen die vrijdag beginnen moet de metalen vis, 4,5 meter lang en 80 kilo zwaar, de aandacht vestigen op onze slordige omgang met de oceanen, overbevissing en de deplorabele staat van de planeet in het algemeen.

Ros en zijn tonijn hebben er al een aardige reis opzitten. Ze lieten zich zien op Terschelling, bij festival de Zwarte Cross en tijdens de Grand Prix in Zandvoort. Er staan nog meer tussenstops op het programma, voor het einddoel van de ‘roadtrip’ wordt bereikt. Dat is Bonaire, het eiland waar Ros al 18 jaar woont.

Een blikje tonijn minder

“Daar komt hij in zee te liggen, als een icoon voor het eiland. Duikers en snorkelaars kunnen er naartoe zwemmen, foto’s maken en hem omhelzen”, zegt Ros, bellend vanaf het schip dat de tonijn vervoert. De metalen sculptuur zit vol watervast schuim. Daardoor zal de vis, die met een kabel verankerd wordt in de zeebodem, drijven. “Dat wordt een prachtig gezicht, als het zonlicht door het water op het metaal schijnt”, zegt Ros.

De kunstenaar heeft wat met tonijnen. “Het zijn een soort Formule 1-auto’s, ontzettend snel, volledig uitontwikkeld. Rond Bonaire zie je hooguit hele jonge tonijntjes, de grote vissen jagen verderop, die zie je nooit. Als mensen na het zien van de Trippin’ Tuna misschien eens een blikje tonijn minder kopendan ben ik tevreden”, zegt hij.

Hoop op een vrachtschip

Ros heeft op Bonaire al eerder onder water geëxposeerd. In 2000 richtte hij op de zeebodem een museum in met dertig kunstwerken, waterproof geprint op kunststof doek. Duikers konden het bezoeken. Ros zat zelf onder water als suppoost – nou ja, een wassen beeld dat sprekend op hem leek en dat zonder zuurstoffles en masker de bezoekers kon verwelkomen.

De vergunningen om de tonijn voor de kust van Bonaire te leggen zijn binnen, maar hoe de vis er moet komen, weet Ros nog niet. “Ik hoop op het dek van een vrachtschip, ik zou er graag naast gaan zitten”, zegt de kunstenaar die de hele onderneming zelf financiert. De bedoeling is dat eind september de oversteek plaatsvindt. “Ik plan dingen nooit meer dan twee weken vooruit. Na Rotterdam doe ik nog een project met de tonijn en Nederlandse topkoks: ‘Ontsnapt aan het menu’. Als we daarna nog op andere plekken worden uitgenodigd, dan doen we dat eerst.”

Lees ook:

Vegan tonijn of nepgarnaal: Trouw proeft zestien visvervangers. ‘Dit is chemisch afval’

Naast vleesvervangers zijn ook visvervangers bezig met een voorzichtige opmars. Zijn die duurzaam, gezond en vooral: smaken ze een beetje? Een vega-chefkok, een visverkoper en twee culinair journalisten geven veel onvoldoendes, maar proeven ook positieve uitschieters.