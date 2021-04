Kunstdief van schilderijen van Hals en Van Gogh aangehouden

De politie heeft vanochtend een 58-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht twee topstukken uit de Nederlandse schilderkunst te hebben geroofd. De man werd afgelopen nacht in zijn woning in Baarn aangehouden. De schilderijen zelf zijn nog niet teruggevonden. De politie roept mensen opnieuw op zich te melden wanneer ze informatie denken te hebben.

Het schilderij Lentetuin, pastorietuin te Nuenen in het voorjaar dat Vincent van Gogh in 1884 maakte, werd in de nacht van 29 op 30 maart 2020 gestolen uit museum Singer in Laren. Het Singer had het werk toen net in bruikleen van het Groninger Museum, dat geen commentaar wilde geven over de verzekeringswaarde ervan – behalve dat ‘elke Van Gogh onbetaalbaar’ is. Het Singer en het Groninger Museum reageerden dinsdag verheugd: “Het is fantastisch nieuws en fijn dat de politie die man op het spoor is gekomen”, zegt een woordvoerder van Singer. “Maar het werk is nog niet terecht. Ik hoop dat de aanhouding de politie naar het schilderij kan leiden en dat mensen er weer in het Groninger Museum van kunnen genieten.”

Op bewakingsbeelden die destijds werden vrijgegeven was te zien hoe de verdachte met een motor of scooter naar het museum reed. Hij wist het museum binnen te komen en sloeg twee tussendeuren van gewapend glas kapot met een moker. Met het schilderij onder zijn arm liep hij naar buiten.

Zorgen over de locatie

Volgens Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, is de arrestatie een teken dat misdaad niet loont. Wel maakt hij zich nog zorgen over de locatie van het nog altijd spoorloze schilderij. “De vraag is: helpt de aanhouding om het schilderij terug te krijgen? Dat is moeilijk te beoordelen.” Hij blikt daarbij terug op een eerdere diefstal in 2002 uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. “Daar werden ook inbrekers voor gepakt en veroordeeld, maar daarmee kwamen de schilderijen nog niet gelijk terug.” Dat gebeurde pas veertien jaar later, toen de kunstwerken opdoken in Italië.

In juni doken al wel foto’s op van het gestolen doek. Volgens kunstdetective Arthur Brand, die de foto’s ontving, was het werk slechts licht beschadigd. De foto’s circuleerden in het criminele milieu met het doel een koper te vinden voor het werk.

Vijf maanden na de diefstal in Laren, in de nacht van 26 augustus, werd het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals uit 1626 gestolen uit het Museum Hofje van Aerden in Leerdam. Bij die diefstal werd de achterdeur geforceerd, waarna het werk van Frans Hals doelgericht van de muur zou zijn gehaald. De politie kwam direct toen het alarm afging, maar de dief of dieven waren op dat moment al weg. Het schilderij van Hals, met een verzekeringswaarde van zo’n 15 miljoen euro, werd overigens al twee keer eerder gestolen uit datzelfde museum, in 1988 en 2011.

Vanmorgen werd een 58-jarige man uit #Baarn aangehouden op verdenking van het stelen van een Van Gogh in #Laren en een Frans Hals in #Leerdam. De schilderijen zijn nog spoorloos. Weet jij meer? Bel 0800-6070 of anoniem 0800-7000. pic.twitter.com/DexhmcR6MI — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 6 april 2021

De politie verdenkt dus nu dezelfde man ervan beide werken te hebben ontvreemd, zo maakte ze dinsdag bekend, na een maandenlange zoektocht. Waar de schilderijen zouden kunnen zijn en of er meerdere verdachten zijn, is niet bekendgemaakt.

