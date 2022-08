Kunst gemaakt door vrouwen brengt de helft minder op dan ‘mannenkunst’

De beeldende kunst is sowieso geen vetpot, maar vrouwelijke kunstenaars komen er extreem bekaaid vanaf. Ze verdienen aanzienlijk minder dan hun mannelijke collega’s: gemiddeld 9860 euro bruto per jaar. Het jaarinkomen van mannelijke kunstenaars is 14.790 euro.

De ongelijkheid heeft vele oorzaken, blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie WOMEN Inc. in samenwerking met ABN Amro. Zo hebben vrouwen onder meer last van zwangerschapsdiscriminatie. Galeriehouders geven de voorkeur aan fulltime kunstenaars zonder gat in hun cv. Een ideaal waaraan veel vrouwen niet kunnen voldoen.

Kinderen zijn sowieso nadelig voor een carrière in de kunst, dat wil zeggen: voor vrouwen. Zij zijn minder flexibel zodra ze moeder worden, vaders blijven wel volop productief, zo luidt het vooroordeel.

Kunst van vrouwen is ook nog altijd minder waard: op veilingen brengen schilderijen van vrouwelijke kunstenaars 48 procent minder op dan het werk van mannen. Volgens de onderzoekers valt dat prijsverschil niet te verklaren uit afmeting, stijl of thema. “Als mensen weten dat het door een vrouw gemaakt is, waarderen ze het minder”, zegt onderzoeker Sander Heithuis van WOMEN Inc.

Mijd onderwerpen als bloemen en vagina’s

Daarom wordt op kunstacademies wel gewaarschuwd: mijd de kleur roze of typisch vrouwelijke onderwerpen als bloemen en vagina’s, zo vertelt een kunstenares in het rapport. Want dan krijg je ‘baarmoederkunst’ of ‘keukentafelkunst’ en die staat niet zo hoog aangeschreven.

Deze onderwaardering klinkt door op alle niveaus van de kunstwereld. Galeries, kunstbeurzen en veilinghuizen: ze kopen en verkopen veel meer kunst van mannen. Ook in de Nederlandse musea is het mannenkunst troef, blijkt uit eerdere peilingen. In België is uitgebreider onderzoek gedaan: in 2018 waren daar 732 solotentoonstellingen, waarvan 82 van vrouwen.

Intussen groeit het aantal vrouwelijke kunstenaars gestaag: 70 procent van de studenten aan kunstacademies is vrouw.

De benarde positie van vrouwelijke kunstenaars wordt al vele decennia aangekaart door feministen, erkent Heithuis. En gelukkig is er de laatste jaren meer aandacht voor diversiteit in de kunst. “Maar het verdrietige nieuws is dat we ook vandaag nog in een seksistische samenleving leven. Daar lopen vrouwelijke kunstenaars tegenaan.”

‘Het systeem moet veranderen’

“De kansenongelijkheid is systemisch en heel hardnekkig. Niet de vrouwen moeten veranderen, maar het systeem. Dat is niet zo makkelijk. Toen we aan dit onderzoek begonnen, wilden we weten aan welke knoppen we moesten draaien. Maar het zijn heel veel knoppen.”

Meten is weten, dat is de eerste stap volgens Heithuis. Samen met de musea uit de portefeuille van ABN Amro gaat WOMEN Inc. de collecties inventariseren. “Als musea weten hoe het zit met de man/vrouw-verhouding in hun eigen collectie, kunnen ze ermee aan de slag en bijvoorbeeld een quotum overwegen.”

Dat verandering mogelijk is, blijkt bij de drie grootste prijzen voor beeldende kunst in Nederland. Die gingen in het verleden vooral naar mannen, maar sinds 2000 is het aantal vrouwelijke winnaars aanzienlijk gestegen. Bij de Prix de Rome zijn vrouwen zelfs in de meerderheid.

