Kun je zijn begonnen te klagen?

Een lezer begint te klagen over een zin in Trouw uit het verhaal van Mensje van Keulen. Die zin luidt: ‘Op de heenweg was ze al begonnen te klagen’. Deze constructie schiet de lezer in het verkeerde keelgat, want hij besluit zijn mail met het enigszins wanhopig klinkende: ‘Dit soort taalfouten komen nog veel te veel voor!’

Ik weet niet zeker of ik de lezer nu geruststel of juist tegen de haren in strijk, maar dit is geen taalfout. De taaladviseurs van de Taalunie laten er geen misverstand over bestaan: ‘Het werkwoord beginnen wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied verbonden met een infinitief met te. In zinnen in voltooide tijd kan zowel het voltooid deelwoord begonnen als de infinitief beginnen gebruikt worden.’ Je mag dus gerust schrijven ‘Ze was begonnen te klagen’.

‘Status onduidelijk’

De enige uitzondering die gemaakt wordt is voor gevallen waarbij dat ‘klagen’ nog een extra zinsdeel heeft, bijvoorbeeld ‘over het weer’, als in: ‘Ze was over het weer begonnen te klagen’. Dan kun je beter ‘beginnen’ zeggen, volgens de taaladviseurs. De zin met ‘begonnen’ wordt hier beoordeeld met het raadselachtige ‘status onduidelijk’. Dat betekent dat hij te vaak voorkomt, en in onverdachte bronnen (bijvoorbeeld van schrijvers van naam), om helemaal af te keuren, maar dat er theoretisch iets niet helemaal klopt. Maar wat?

Het is ‘(met) iets beginnen’. Dat iets wordt vaak ingevuld met een beknopte bijzin: ‘Je begint (ermee) om te klagen’. Vervolgens wordt ‘om’ weggelaten. Daardoor lijkt het alsof ‘beginnen te klagen’ een hulpwerkwoordconstructie is (zoals ‘zitten te klagen’ of ‘gaan klagen’). Hulpwerkwoorden worden in de voltooide tijd geen voltooid deelwoord: je hebt zitten klagen (niet ‘gezeten’) of je bent gaan klagen (niet ‘gegaan’). ‘Beginnen’ is dus op weg om een hulpwerkwoord te worden, maar het is dat nog niet helemaal.