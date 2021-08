Kun je iemand (ziek of helemaal gek) woken?

In augustus 2017 ging de taalrubriek al eens over ‘woke’. Destijds was dat een nieuw Amerikaans-Engels leenwoord in onze taal, dat kort daarvoor ook zijn debuut had gemaakt in Trouw. Vier jaar later is het woord geheel ingeburgerd en omschrijft Van Dale woke als ‘zich zeer bewust van racisme en sociaal onrecht jegens minderheden’.

Het woord wordt neutraal (‘Zij is heel woke’) én kritisch (‘Woke drammers’) gebruikt. Intussen zijn wokeness en wokisme eveneens in het woordenboek te vinden, terwijl de persoonsnamen wokies en woken (veelal schertsend voor woke mensen) al aardig courant beginnen te worden. Van afleidingen als wokerig kijken we ook niet meer op: op Twitter wordt regelmatig gerept van ‘wokerig doen’ en de ‘wokerige medemens’.

Je moet niet zo willen woken

Er zijn intussen ook van woke afgeleide werkwoorden te vinden op Twitter: verwoken, wokeriseren en natuurlijk woken, dat zowel onovergankelijk (woke worden: ‘Je moet niet zo willen deugen en woken’) als overgankelijk (woke maken: ‘Natuurwetten zijn niet te woken’) wordt gebruikt.

Vorige week was er in de media en op Twitter nogal wat te doen over een Amstelveens meisje dat ernstig mishandeld was. Vooral haar milde reactie en die van haar vader op het kennelijke anti-lhbti-geweld leidde tot onbegrip: was de aangevallen Frédérique soms ‘ziekgewoket’ door haar vader, vond buurvrouw Van der Bas op Twitter.

Naar analogie van ‘iemand ziek/gek maken’ ligt de spelling als woordgroep meer voor de hand: ‘iemand ziek/gek/kapot woken’. Niettemin is ‘iemand ziek woken’ wel degelijk een kansrijke taalvorm. Ziek oogt in dit geval als resultaatsbepaling bij woken, waardoor de taalvorm te parafraseren is als: ‘iemand tot ziekwordens toe woke maken’.

Mocht woken echt ingeburgerd raken, dan zal dit werkwoord vermoedelijk naar analogie van choken worden vervoegd, dus: ‘ik wook, jij wookt, wij hebben (haar ziek/ helemaal gek) gewookt’.