Krijgt Cannes voor het eerst een drievoudige Palme d’Or-winnaar?

De twaalfde en laatste dag van het 75ste Filmfestival van Cannes is aangebroken. De temperatuur in de Zuid-Franse kustplaats is hoog, de discussies verhit: wie wint vanavond de prestigieuze Gouden Palm?

Wordt het de stilistisch uitbundige politiethriller van de Zuid-Koreaanse regisseur Park Chan-wook die favoriet is bij de filmcritici die dagelijks sterren uitdelen in het vakblad Screen Daily? Of heeft de festivaljury onder voorzitterschap van de Franse acteur Vincent Lindon (62) een heel andere film in de smiezen?

Vorig jaar werd Julia Ducournau’s bizarre horrorfilm Titane verrassend uitgeroepen tot grote winnaar. De film die daar dit jaar het meest bij in de buurt komt is Crimes of the Future van de Canadese regisseur David Cronenberg, nota bene een van de inspirators van Ducourneau’s werk.

Geschokte weglopers

In Cronenbergs body horror passen mensen zich aan aan een synthetische omgeving en ondergaat het menselijk lichaam allerlei transformaties en mutaties. Onder leiding van Cronenbergs vaste acteur Viggo Mortensen, de Franse superster Léa Seydoux en Hollywoodactrice Kristen Stewart wordt er naar lieve lust in lichamen gesneden, waardoor er bij de voorstellingen in Cannes de nodige geschokte weglopers waren.

Maar of dat een waardige winnaar is? Cronenberg, die al decennia de bijnaam ‘Baron of Blood’ heeft, laat science fiction, film noir en horror vrij ingenieus versmelten. Tegelijkertijd komt hij een stuk minder flamboyant uit de hoek dan Ducournau. Anders gezegd: de leerling doet het inmiddels beter dan de meester.

Regisseur Luc Dardenne, Pablo Schils, Joely Mbundu en regisseur Jean-Pierre Dardenne zijn kanshebbers met de film ‘Tori et Lokita’. Beeld ANP/EPA



Over het meesterschap van de Belgische broers Luc en Jean-Pierre Dardenne bestaat minder twijfel. Zou het de broers lukken om na Rosetta (1999) en L’Enfant (2005) een derde Gouden Palm te winnen? Het zou een unicum zijn in de geschiedenis van het festival dat wel een handvol tweevoudige winnaars heeft (denk aan Michael Haneke en Francis Ford Coppola), maar nog geen drievoudige.

Formidabele hoofdrolspelers

In Tori et Lokita volgen de Dardennes het gruwelijke pad van twee jonge Afrikaanse vluchtelingen in België. Het is een klein, ogenschijnlijk eenvoudig verhaal met grote zeggingskracht. De jonge, debuterende hoofdrolspelers, de 13-jarige Pablo Schils en de 17-jarige Mbundu Joely, zijn formidabel en zouden ook op kunnen gaan voor een gedeelde acteursprijs.

Een paar films zijn op moment van schrijven nog niet vertoond, zoals Showing Up van de Amerikaanse regisseuse Kelly Reichardt, het portret van een beeldhouwster vertolkt door Michelle Williams. Maar een actrice die al wel is komen bovendrijven is de 26-jarige Russische Alyona Mikhailova die een fascinerende titelrol speelt in Tchaikovsky’s Wife van de Russische regisseur Kirill Serebrennikov.

De Russische actrice Alyona Mikhailova. Beeld AFP

Protest van een Oekraïens regisseur

Oekraïense filmmakers lieten zich afgelopen week ook gelden in Cannes, zij het in andere programma’s. Zoals Maksim Nakonechnyi die de première van zijn Butterfly Vision aangreep om een protest te organiseren op de rode loper. Cast en crew protesteerden tegen de censuur van oorlogsbeelden door een groot banier uit te rollen met de tekst: ‘Russen doden Oekraïners. Vind je het aanstootgevend en ongemakkelijk om over deze genocide te praten?’

Een ander protest dat het wereldnieuws haalde kwam van een topless vrouw die met blauwe en gele verf op haar lichaam de rode loper op stormde, om zich uit te spreken tegen seksueel geweld in Oekraïne.

Geen ander festival zoals Cannes: terwijl kanshebbers op prestigieuze filmprijs de Gouden Palm de kloof tussen rijk en arm onderzoeken, dobberen de rijken der aarde op superjachten voor de kust.