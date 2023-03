‘Komt een vrouw bij de dokter’ ontroert, ook op het toneel

Het ene moment sta je met de liefde van je leven nog te dansen in de disco, het volgende zit je met haar bij de oncoloog. Het leven van reclameman Stijn krijgt een onverwachte wending als Carmen, zijn vrouw, een knobbeltje in haar borst ontdekt. Het begin van een dramatische periode die hem confronteert met wie hij is. Geliefde, familieman, maar ook notoire vreemdganger.

Het is het bekende verhaal waarmee Kluun, het alter ego van Raymond van de Klundert, debuteerde. Zijn roman Komt een vrouw bij de dokter uit 2003 bleek de kip met gouden eieren voor zijn uitgeverij, ondanks de soms behoorlijk zure kritieken vanwege de lichtvoetige toon waarmee hij met dit drama probeerde om te gaan. 1,2 miljoen exemplaren gingen over de toonbank, en een verfilming volgde in 2009. Ach, een recensie is ook maar een mening, natuurlijk.

En toch zou het mooi zijn als u de vier sterren hierboven wél ter harte wilt nemen, want de theaterversie van het boek die theaterbureau Korthals Stuurman nu langs de zalen laat reizen is alleszins de moeite waard. Die sleurt je samen met de hoofdpersonen bijna letterlijk van de dansvloer naar de stoel bij de oncoloog. De bewerking die Koen Caris maakte kenmerkt zich door dergelijke harde overgangen, die filmisch overkomen en soms wat krampachtig ogen in de mise-en-scène, maar wel een mooie verbeelding zijn van de medische mallemolen waarin een mens terechtkomt na zo’n onheilstijding. En van de wanhoop.

Hartverscheurend

Maartje van de Wetering als Carmen en Xander van Vledder als Stijn tonen intussen grote klasse in de ontreddering van hun personages. Hartverscheurend is de scène waarin zij steeds meer haar verliest door de bestralingen, en hij haar dan maar kaalscheert. Ook al verdwijnen de weelderige blonde lokken van Van de Wetering slechts tijdelijk onder een kaalkop-vliesje, regisseur Ignace Cornelissen raakt ons hard door scènes als deze recht op de zaal te laten spelen.

Het personage Carmen lijkt licht te geven, zo sereen laat Van de Wetering haar de onvermijdelijke gang naar het einde gaan, afgewisseld met paniek- en woedeaanvallen. De jongensachtige Stijn van Van Vledder wekt bijna sympathie op, zijn woede en frustratie uitschreeuwend boven de dreunende beats op de dansvloer. Zijn flirten daar heeft iets desperaats, hij weet ook wel dat al dat jagen op ‘hertjes’ niet meer dan een vlucht is voor de realiteit dat die grote liefde in Amstelveen ligt te sterven.

Dat geldt ook voor zijn affaire met minnares Roos, mooi autonoom gespeeld door Teunie de Brouwer. Marie Louise Stheins complementeert het sterke tableau als oncoloog en als ontredderde moeder van Carmen, bijna uit elkaar barstend van emotie. Komt een vrouw bij de dokter, goed voor bijna twee uur een brok in je keel.

