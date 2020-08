Kok Nick Toet verovert Youtube: ‘Ik wil een hele grote worden op kookgebied’

Als je ziet hoe teder hij het stuk buikspek knuffelt dat hij gaat gebruiken voor ‘de knapperigste babi pangang die je ooit hebt gegeten’, dan zou je niet verwachten dat Nick Toet eigenlijk maar eens per week vlees eet. Een grote vent met rode baard en tatoeages grijnst in de camera. Zijn YouTube-kanaal ‘EtenmetNick’ staat op het punt de magische grens van 100.000 abonnees te doorbreken. “Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan.”

Ruim een jaar geleden begon Toet met het filmen van zijn kookkunsten in zijn eigen kleine keukentje. Witte tegels, een openstaande deur naar de gang en een vierpits gasfornuis op een houten tafeltje zijn het decor van zijn video’s. Hij kookt vooral ‘comfortfood’ zoals spareribs, patatje kapsalon en butter chicken. Gerechten die haaks staan op de gezondheidstrend waar veel kookrubrieken tegenwoordig op inhaken.

“Lekker eten is puur geluk. Als het echt goed is, wordt er een plekje geraakt van binnen. Ik noem dat eten voor je zieltje. Ik hecht wel heel erg aan goede ingrediënten waarvan je de herkomst kent. Daarin zit de kwaliteit. Het liefst kom ik helemaal niet in de supermarkt. Die ene keer per week dat ik vlees eet, haal ik dat dus bij een echt goede slager.”

Dat zijn kanaal zo populair is, komt doordat zijn video’s herkenbaar en grappig zijn, denkt Toet. “Ook in een eenvoudige keuken kun je prima eten bereiden en als er iets aanbrandt of uit mijn klauwen valt, dan laat ik dat ook zien.” Koken voor publiek is wat hij het liefste doet, weet hij inmiddels. Dat was wel een proces, want toen hij ‘al een tijdje geleden’ de koksopleiding afrondde, vond hij het vooral ‘heel hard werken’. “Ik was toen nog niet zo gepassioneerd over eten.” Dus volgde hij een nieuwe opleiding tot cameraman en editor en kwam zo terecht bij het online kanaal Dumpert. “Toen we daar een kookprogramma met Bekende Nederlanders bedachten, riep iemand: ‘Nick, dat moet jij presenteren’. Toen dat afliep, dacht ik: dit is wat ik wil, en dus ben ik maar voor mezelf begonnen.”

Inmiddels trekt hij een breder publiek dan de pizza-pubers van Dumpert. Ook mannen van veertig en zelfs vrouwen bekijken zijn video’s. Dat merkt hij aan de reacties op zijn filmpjes. “Ik krijg tips en als ik een foutje maak, word ik ook direct gecorrigeerd. En dat is goed, ik wil graag blijven leren en groeien. Hoe ik de toekomst zie? Nou, een hele grote worden op kookgebied. Online heeft de toekomst, maar als er een omroep met een programma komt, heb ik daar ook wel oren naar. Dit succes smaakt naar meer, om maar in kooktermen te blijven.”

Lees ook:

Groeiend aantal vloggers verdient geld met filmpjes

Het aantal vloggers dat met YouTube geld verdient neemt toe, schat het CBS. Maar niet voor iedereen is een flink salaris weggelegd.