‘Knor’ wint Gouden Kalf voor Beste Film, als eerste animatiefilm

Een heerlijke verrassing vrijdagavond tijdens het Gouden Kalveren Gala in de Stadsschouwburg Utrecht. De verrukkelijke animatiefilm Knor van regisseur Mascha Halberstad won het Gouden Kalf voor de Beste Film.

Het is daarmee de eerste keer dat het Nederlands Film Festival de hoofdprijs naar een avondvullende animatie zag gaan. Terecht: Mascha Halberstad maakte met Knor een geestig avontuur voor jong en oud, dat afgelopen zomer in de bioscoop verscheen. Knor is inmiddels ook ingezonden voor de Oscar voor de Beste Lange Animatiefilm.

In de stop-motion-animatie, die gemaakt werd met poppen in getekende decors, draait het om Babs, een koppig en zelfverzekerd meisje dat voor haar negende verjaardag een wel heel speciaal cadeau krijgt van haar opa uit Amerika: een biggetje, Knor. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee. Babs mag Knor alleen houden als ze op puppycursus gaat. Ondertussen blijkt opa heel andere plannen met het varkentje te hebben. Hij doet mee aan een wedstrijd van de Vereniging voor Vleeswaren van Verse Varkens.

Halberstad baseerde het verhaal van Babs en Knor op het kinderboek De wraak van Knor van Tosca Menten, en creëerde een oer-Hollands universum met stuk voor stuk geestige karakters. Zo wordt de stem van de grootsprakerige opa verzorgd door Kees Prins, en horen we ook Loes Luca, Alex Klaasen, Jelka van Houten en Henry van Loon op de geluidsband.

Een dag werken voor 25 seconden film

Het bijzondere initiatief van Mascha Halberstad om in Nederland de eerste lange stop-motion-animatiefilm te maken heeft met de hoofdprijs van het 42ste Nederlands Film Festival extra vleugels gekregen. Halberstad werkte jaren in een omgebouwde garage in Arnhem. Samen met producent Marleen Slot richtte ze daarvoor de Arnhemse animatiestudio Holy Motion op. Vijf verschillende animatoren werkten aan de film, een arbeidsintensieve klus als je bedenkt dat een dag werk 25 seconden film opleverde.

Naast het Gouden Kalf voor de Beste Film won Halberstad ook Kalveren voor de Beste Regie en het Beste Production Design. Andere in het oog springende prijswinnaars waren de Nederlandse Oscarinzendingen van vorig jaar en dit jaar, respectievelijk het oorlogsdrama Do Not Hesitate (beste script, bijrol en montage) en het nog te verschijnen rouwverwerkingsdrama Narcosis (beste camera en kostuums).

Voor de laatste film, Narcosis, won Thekla Reuten ook het Gouden Kalf voor de Beste Hoofdrol in een Speelfilm. Afzonderlijke prijzen voor acteurs en actrices worden niet meer vergeven op het Nederlands Film Festival. Een opsteker dus voor Reuten, die in Narcosis een moeder van twee jonge kinderen kinderen speelt die plots weduwe wordt. Maar zowel de oorlogsfilm als het rouwdrama moesten het afleggen tegen de wondere wereld van de poppen: Knor, het lieve varkentje, en Babs, het vega-meisje van negen.

Waar te zien? Knor is nog te zien in een paar bioscopen in het land, en verschijnt op 19 oktober bij streamingdienst Pathé Thuis. In de bioscoop wordt Knor vanaf 13 oktober voorafgegaan door een nieuwe, muzikale bonusfilm: Koning Worst, een 22 minuten durende prequel, waarin onder meer de vraag wordt beantwoord hoe de rattenstaarten ooit in de worsten terecht konden komen.

Gouden Kalveren 2022 Beste Film: Knor, van regisseuse Mascha Halberstad en producente Marleen Slot Beste Regie: Mascha Halberstad voor Knor Beste Scenario: Do Not Hesitate van Shariff Korver Beste Hoofdrol Speelfilm: Thekla Reuten voor Narcosis Beste Documentaire: Shabu van Shamira Raphaela Beste Dramaserie: Rampvlucht van Michael Leendertse, Fleur Winters en Lourens Blok Beste Hoofdrol Dramaserie: Jeroen Spitzenberger voor Het jaar van Fortuyn Publieksprijs: Bon Bini Holland 3 van en met Jandino Asporaat Persprijs: Narcosis van Martijn de Jong

‘Knor’ moest van regisseur Mascha Halberstad zo Nederlands zijn als de nieuwbouwwijken uit de jaren tachtig

Een koppig meisje en een schattig varkentje spelen de hoofdrol in Nederlands eerste lange stop motion-animatiefilm. Mascha Halberstad wilde met Knor een ode brengen aan de nieuwbouwwijk uit haar jeugd.