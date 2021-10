Knausgård houdt de spanning erin, maar schrijven is ook schrappen

In De Morgenster ontpopt de ‘nieuwe’ Knausgård zich tot een heuse filosoof, die niet ophoudt vragen te stellen over de wereld, het leven en de dood. Interessant maar ook taai.

De Noorse schrijver Karl Ove Knausgård, die de wereld veroverde met zijn zesdelige autobiografische reeks Mijn strijd, pakt na een paar kleinere projecten nu uit met een ‘grote’ roman. Het zeer merkwaardige De morgenster speelt zich af tijdens twee bloedhete dagen eind augustus. Negen mensen vertellen afwisselend hun verhaal. Hier begeeft de schrijver zich op van hem bekend terrein: de uiterst gedetailleerde weergave van het alledaagse leven van gewone mensen, met hun dagelijkse zorgen, echtgenoten, kinderen, ruzies, werk en feestjes. Tegelijk waagt de schrijver zich een stap verder: hoe verhouden deze kleine levens zich tot het ‘grotere’, het existentiële, het moeilijk te snappen leven op aarde en de onvermijdelijke dood?

Alle personages in dit boek zijn ernstig ontregeld. De eerste is Arne, een literatuurprofessor die samen met zijn vrouw Tove en hun drie kinderen de zomer doorbrengt aan de kust. De beschrijving van Tove, een vrouw met psychische problemen, doet onwillekeurig denken aan sommige passages uit ‘Mijn strijd’: de psychotische toestand van de moeder maakt het hele gezin onrustig, terwijl de vaderfiguur wegloopt van de problemen. Op een avond rijdt hij in dronken toestand ‘even’ naar het warenhuis om drank en sigaretten te kopen, maar belandt tegen een boom. Ondertussen zitten de kinderen bang thuis en zit er een das in de woonkamer.

Ook de vrouwelijke dominee Kathrine heeft het moeilijk. Bij haar terugkeer van een congres boekt ze onbesuisd een hotel in eigen stad: ze kan er zich niet toe zetten naar huis te gaan, zozeer staat haar leven met man en kinderen haar tegen. ‘Als we jong zijn denken we dat er meer komt, dat het nog maar het begin van iets is, terwijl het in werkelijkheid alles is en dat wat we hebben zonder erbij stil te staan algauw het enige blijkt te zijn wat we hebben.’

Een hallucinatie over ratten en een brand

Iselin, het jonge verkoopstertje uit een warenhuis, lijdt eveneens aan het leven. We treffen haar op het moment dat ze een vroegere leraar ontloopt. In het café, waar ze moederziel alleen zit te drinken, krijgt ze een hallucinatie over ratten en een brand.

Deze hallucinatie is zeker niet de enige vreemde gebeurtenis in De morgenster. Ook Solveig, verpleegkundige op de intensive care, maakt rare dingen mee. Tijdens een orgaantransplantatie waarbij ze assisteert, blijkt de patiënt toch niet hersendood te zijn. Hij lijkt te leven. En als ze daarna naar huis rijdt, kijkt een hert haar lange tijd doordringend aan.

De cynische journalist Jostein drinkt zich de hele tijd laveloos, wat vast verklaart dat hij af en toe bewusteloos neerzijgt. Maar aan het einde raakt hij in een coma en de schrijver is niet te beroerd om Josteins belevenissen tijdens die coma te boek te stellen: een reis door het dodenrijk die leest als een toch wel vergezocht fantasy-verhaal. En dan is er tenslotte nog Turid, die haar werk met psychiatrisch patiënten niet meer aankan. Ze krijgen voor haar haast ‘iets demonisch’, zo overspannen is ze. Wat moeten we denken van de vreemde aanwezigheid die ze ontwaart als ze een ontsnapte patiënt achtervolgt in het bos?

Goede verteller

De morgenster is zo diep doordrongen van een stemming van onheil en dreiging. Niet alleen de personages zijn ontregeld, ook de natuur zelf lijkt zich abnormaal te gedragen. Er vliegen grote, onbekende vogels door de lucht, er duiken honderden krabben op waar normaal geen krabben voorkomen. Merkwaardig genoeg zuigt het onheilspellende de lezer mee: hij wil weten wat hier aan de hand is. En als goede verteller weet Knausgård de spanning erin te houden, zonder dat hij standpunten inneemt over deze zo onwerkelijke gebeurtenissen.

‘Er staat iets vreselijks te gebeuren’, beweren sommigen. De reusachtige ster die avond na avond aan het firmament verschijnt, een beeld dat trouwens herinnert aan de film Melancholia van Lars von Trier, zorgt voor onrust. Mensen vinden haar mooi of worden bang. Het meest filosofische personage, Egil Stray, zoekt het in de Bijbel. In de Apocalyps van Johannes leest hij dat ‘morgenster’ verwijst naar Jezus. Maar diezelfde ‘morgenster’ is bij de profeet Jesajah een andere naam voor Lucifer. En het zestiende-eeuwse Duitse ‘Augsburger Wunderzeichenbuch’ bericht over nieuwe sterren uit vervlogen eeuwen, die altijd als tekens voor onheil zijn aangezien.

Niet duidelijk wat de schrijver wil bereiken

Wat de schrijver met dit alles wil bereiken, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk wil hij suggereren dat de wereld ingewikkelder in elkaar zit dan wij mensen vermoeden. Of dat de wetenschap veel vermag, maar misschien niet alles? Zijn centrale vraag lijkt die naar de betekenis van leven en dood. Hij weet angst op te roepen: existentiële angst, de angst voor de dood. Hij slaagt erin om de grote levensvragen te laten inbreken in het kleine, dagelijkse leven, dat daardoor minder evident en zeker minder vrolijk wordt. Dat lukt hem goed.

Maar of de roman daarmee in zijn geheel een schot in de roos is, valt nog te bezien. Daarvoor zijn de uitweidingen over Nietzsche en religie te lang, gaat het statuut van Jezus bij Kierkegaard uiteindelijk vervelen en is het essay over de doden dat Egil Stray ons in de maag splitst gewoon te veel van het goede. Zo bezien is het een beetje jammer dat Knausgård met zijn grote schrijftalent zo weinig overtuigd is van de stelling dat schrijven ook schrappen is.

Karl Ove Knausgård

De morgenster

Vert. Marin Mars. De Geus; 666 blz., € 25,99

