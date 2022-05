Klokhuis-kok en geliefd regisseur Gijs de Lange overleden

“Deze Hemelvaart komt voor Gijs de Lange echt te vroeg”, vindt tv-presentator en theaterkenner Cornald Maas. “Als acteur blonk hij vooral uit in diep-menselijke rollen, levensecht, vaak mét relativering, en met een compassievol oog voor de onvolkomenheden van het bestaan.”

Als regisseur wist De Lange – mét behoud van artisticiteit en kwaliteit – theater toegankelijk te maken, met een scherp oog voor de talenten van de acteurs die dankzij zijn regie tot bloei kwamen, zegt Maas. “Maar wat hem als regisseur bovenal uniek maakte: hij zette, met steeds dezelfde kwaliteiten, uiteenlopende genres als opera, musical, cabaret, komedie en tragedie naar zijn hand. In die zin was hij een heel verbindende factor én stem in de podiumkunsten.”

De dood van De Lange heeft veel tv-kijkers geschokt, getuige de reacties op sociale media. ‘Wat verdrietig, wat hebben we van Gijs genoten, vooral via Het Klokhuis.’ ‘Weer een titaan die gemist zal worden.’ ‘Een legende voor kindertelevisie was deze man.’ ‘Ik schrik hiervan. Jaren waren Klokhuis en hij vaste prik voor het hele gezin.”

Met zijn kookrubriek schroomde acteur De Lange als ‘de vieze kok’ Alberdink Thijm niet zijn eigen tranen en snot te gebruiken voor zijn haaienvinnensoep en liet hij zien dat er ook kaas van de melk van andere zoogdieren kon worden gemaakt (zoals zebra’s, leeuwen en kangoeroes).

De Lange maakte voorstellingen bij onder meer Het Nationaal Toneel, Toneelgroep De Appel en Orkater, waar hij ook voor speelde. Ook regisseerde hij veel cabaretproducties zoals van Hans Dorrestijn, Remko Vrijdag, Martine Sandifort en Alex Klaasen. In 2018 begeleidde hij de theaterproductie van Hendrik Groen, pogingen iets van het leven te maken, en een jaar later het vervolg Zolang er leven is. In de film Casa Coco en de tv-serie Oogappels was hij onlangs nog als acteur te zien.

Gijs de Lange leed aan longfibrose, een zeldzame longziekte. Hij werd 65.

