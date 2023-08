Klanken van Beethoven en meeuwen vullen de NDSM-werf tijdens het Grachtenfestival

Even geen technofestival, maar Beethoven op de IJ-helling van de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. In plaats van een kakenklemmende, feestende menigte zat er op vrijdagavond een mix van jonger en (toch vooral) ouder publiek op de voormalige scheepswerf tijdens het openingsconcert van het Grachtenfestival. Zelf meegebrachte flessen wijn in koelers, zakken chips en groentesnacks hielden hen op picknickkleedjes zoet gedurende het twee uur durende programma.

Het is even wennen als het Nationaal Jeugd Orkest (NJO) de eerste, versterkte noten van Beethovens tweede symfonie speelt, maar het geluid is beter dan verwacht zo met dat briesje bij het water – als je je tenminste op een centrale plek ten opzichte van de speakers bevond. Violist Wouter Vossen leidde de staande orkestleden met guitige blik, nu en dan vrolijk door de knieën buigend. Zijn enthousiasme straalde af op de jonge musici, die de energie van het stuk dynamisch tot uiting brengen.

‘Even een drankje halen’

Hoewel Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) in haar introductie benadrukte dat toeschouwers best heen en weer mochten lopen om een drankje te halen –het Grachtenfestival moet per slot van rekening toegankelijkheid uitstralen – bleef het gros van de mensen lekker zitten toen het volgende programmaonderdeel begon.

Vervolgens zat daar harpist Joost Willemze magnifiek alle snaren van zijn harp te beroeren in een fantasie van Marcel Grandjany – The Colorado Trail. Een gil van een klein kind, gassende motoren over het pad langs de helling, een krijsende meeuw die overvliegt – het stoorde niet. Dat Willemze een serieuze kandidaat is voor de Grachtenfestivalprijs van dit jaar, ontging het publiek niet. Ook Emma Roijackers dingt mee, die na hem Isaac Albéniz en Claude Debussy ten gehore bracht, samen met pianist Caspar Vos. Sopraan Sabra El Bahri-Khatri gooide er als derde genomineerde daarna nog Puccini en Satie achteraan – een snelkookpan van componisten, stijlen en talen. Moedig om zulke breekbare noten te zingen in een microfoon die elke imperfectie opvangt. Vrijdag 18 augustus zal een jury bekendmaken wie er met de prijs vandoor gaat.

Beethovens vijfde

Vorig jaar was dat pianist Nikola Meeuwsen (21), de jongste winnaar in de geschiedenis van het festival. Hij is daarom deze editie artist in residence en speelt maar liefst zes keer op het Grachtenfestival, te beginnen met dit openingsconcert hier op de helling. Hij sloot het samen met het NJO zelfverzekerd af met een weliswaar technische, maar iets minder ingevoelde uitvoering van Beethovens vijfde pianoconcert.

Mocht je toch even naar het toilet zijn gelopen tijdens de ongemakkelijke interviewtjes met de genomineerden, dan had het ook wel wat om die eerste klanken van Beethoven in de rij voor het wc-gebouwtje te horen, uitkijkend op de karakteristieke, gekleurde kraan op de werf, het IJ, de dobberende zeilbootjes met klapperende masten en de stad Amsterdam aan de overkant.

Het Grachtenfestival duurt nog tot 20 augustus.