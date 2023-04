Kissfluencers en slapen met vreemden op afstand. Zo versmolten zijn we al met technologie

Sinds een maand is er een Chinees apparaatje op de markt dat kussen op afstand mogelijk maakt. De ‘Long Lost Touch’. Het is een onooglijk apparaatje, beschikbaar in verschillende pastelkleuren, waar je je telefoon in kan klikken. Voorop zit een grote bol met een opening waaruit twee beige siliconenlippen tevoorschijn komen. Die lippen kan je kussen.

Ondertussen drukt je lange-afstandszoenpartner zijn lippen op een eigen apparaatje en zorgt een app dat aan weerszijden de druk, bewegingen en temperatuur van de ander door de beige lippen worden nagedaan. ‘Net een warme speen,’ rapporteerde een koper. Een veelvoorkomende klacht is dat er geen tong bij zit.

Een kusjesplein waar je anoniem kunt zoenen

Het idee voor de Long Lost Touch is niet helemaal nieuw, in 2011 en 2016 werden soortgelijke snufjes uitgebracht (respectievelijk de ‘kiss transmission machine’ uit Maleisië en de ‘Kissinger’ uit Japan). Daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Maar met dit ding zou het misschien nog wel wat kunnen worden. Bijvoorbeeld vanwege zijn ‘kissing square’-functie: een kusjesplein waar gebruikers anoniem met vreemdelingen kunnen zoenen.

Voor een bepaalde doelgroep is deze mogelijkheid tot digitale escapades vast onweerstaanbaar. Ook is het mogelijk een kus te uploaden voor anderen om uit te proberen, en dat biedt natuurlijk prachtige mogelijkheden voor de influencer-economie. Kissfluencers.

Zelf zou ik moeite hebben met de lippen, die vreemde beige uitsteeksels doen denken aan een medische prothese. En dan worden er ook nog geluidjes meegestuurd, bah. Smakjes en kreuntjes in de vorm van een digitale reproductie. Het geeft me het gevoel van een David Cronenberg-film, waarin machines vaak ook zo’n hallucinante vlezigheid krijgen. Soms realiseer je je opeens in welke futuristische mate we al versmolten zijn met technologie.

De knusse, maar creepy wereld van VR sleep rooms

Dat had ik ook toen de MIT Technology Review het had over ‘de knusse, maar creepy wereld van VR sleep rooms’. Blijkbaar bestaan er op VRChat, een virtual-reality platform, virtuele ruimtes waar mensen samen slapen. Die liggen allemaal in hun eigen huis op bed met een VR-headset op, maar bevinden zich virtueel op een strand, in een luxe hotelkamer of in een natuurhuisje. Tegelijk met anderen, die daar ook een dutje komen doen.

Wie het gezellig vindt om tegen een vreemde aan te kruipen, kan full-bodytracking gebruiken. Die functie doet avatars synchroon bewegen met de echte lichamen van gebruikers, en zo wordt het gevoel nagebootst van geknuffeld en vastgehouden worden.

‘Wil je knuffelen?”

De VR sleep rooms schijnen goed te werken voor mensen die aan slapeloosheid lijden, vanwege de mogelijkheid hun omgeving aan te passen, terwijl ze toch in de veiligheid van hun eigen slaapkamer blijven. Dat gevoel van controle helpt bij in slaap vallen.

Dan moet je alleen niet door een wild kind worden lastiggevallen, zoals de journaliste overkwam die zo’n ruimte uitprobeerde. Daar kwam meteen een robot-avatar met een kinderstem op haar af, die vervolgens een groepje overviel dat rustig in de hoek lag te slapen: ‘Ik ga je vermoorden! Ik ga je letterlijk vermoorden!’ Het schijnt dat minderjarige gebruikers vaak deze op volwassenen gerichte ruimtes induiken.

Creepy werd het toen de journaliste achter zich een kind hoorde zeggen dat hij iemands avatar leuk vond. ‘Ik de jouwe ook,’ antwoordde een mannenstem. ‘Wil je knuffelen?’ Het kind vertrok snel, en de journaliste ook.