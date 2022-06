Kirill Serebrennikov ontvluchtte Rusland: ‘het gaat niet alleen om Poetin , maar om de hele kliek om hem heen’

Zijn negentigjarige vader is nog in Rusland. Regisseur Kirill Serebrennikov – Rusland inmiddels ontvlucht – belt twee keer per dag met hem. “Nee, mijn vader begrijpt mij niet. Hij leest geen kranten, is niet geïnteresseerd in de toestand in zijn land. Hij doet wat oude mannen doen, leeft met de dag. Eten, gezond blijven, wandelen, praten met de buren. Daar hoort nu bij dat ik met hem facetime. Ik laat hem Amsterdam zien – de grachten, de parken, de pleinen, de theaters. Dat vindt hij mooi. Al zegt hij opvallend vaak dat hij mij zo graag nog eens zou willen aanraken.”

Kunt u zelf nog terug naar Rusland?

“Als je lang in Rusland hebt gewoond, ontwikkel je een soort inwendig verzet. Het wordt onderdeel van je leven, van je hele wezen. Ik zou terug kunnen gaan en dat inwendige verzet daar inzetten voor het hogere doel, maar ik wil het niet meer. Lang dacht ik dat je ook in Rusland onkwetsbaar kon zijn. Dat bleek niet het geval. Ik bivakkeer nu in Berlijn. Vanuit daar doe ik mijn projecten in het Westen. Gelukkig zijn dat er genoeg de komende jaren.”

Dat de controversiële Serebrennikov gewild is in het Westen, bleek onlangs tijdens het filmfestival in Cannes. Zijn film Tchaikovsky’s Wife, over het desastreuze huwelijk tussen de Russische homoseksuele componist en Antonina Miljoekova, ging er in première. Hij had bijna twee jaar huisarrest achter de rug, en kreeg, heel verrassend, aan het begin van dit jaar toestemming om zijn land te verlaten. Maar liefst zeventig interviews kreeg Serebrennikov in Cannes voor de kiezen. Die gingen uiteraard niet alleen over de film.

Nóg een interview voelt bijna bezwaarlijk, ook al gaat dat niet over Tchaikovsky’s Wife, maar over Carl Maria von Webers opera Der Freischütz. De Russische regisseur maakt daarvan een nieuwe enscenering bij De Nationale Opera.

Maar Serebrennikov stelt gerust. Geen probleem, hij praat graag over zijn projecten, zegt hij, dus voor nóg een gesprek gaat hij eens goed zitten. Hij neemt de tijd, praat bedachtzaam en rustig in het Engels. Als hij een heel specifiek en voor hem belangrijk woord in de tekst wil hebben, controleert hij soms even zijn Google Translate.

Nog even over die Tsjaikovski-film. Is die in uw eigen land te zien?

“Nee, tijdens de opnames werd me al duidelijk dat hij in Rusland niet vertoond zou worden. En dat was nog vóór de ellende van de oorlog begon. De redenen? Niet de juiste regisseur, niet de juiste acteurs, niet het juiste onderwerp. Dat Tsjaikovski een homoseksuele componist was, wordt in Rusland keihard ontkend dan wel doodgezwegen.

“Maar zeg nooit ‘nooit’. Misschien krijgen de Russen mijn film alsnog te zien. Alles kan zomaar veranderen. De wereld is nu zo transparant. Ook in Rusland, ja. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de propagandamachine daar na de première in Cannes al wel in volle gang is. De strekking: een hele slechte film van een regisseur van niks, die niemand wil zien.”

In Amsterdam doet Serebrennikov zijn eerste live operaregie sinds lange tijd. Vanwege het huisarrest van bijna twee jaar – hem opgelegd door de Russische autoriteiten wegens vermeende verduistering van subsidies – heeft hij met een enkelband om opera’s geregisseerd vanuit zijn Moskouse huiskamer.

Zonder telefoon, zonder internet. Via usb-sticks, briefjes, tekeningen en zelf opgenomen filmpjes waarop hij gebaren en houdingen die hij voor de zangers bedacht voordeed. Zo regisseerde hij Mozart en Verdi op afstand. Het materiaal werd het land uit gesmokkeld naar Zürich en Hamburg, waar de voorstellingen een succes werden. Via een scherm nam hij thuis in Moskou het applaus in ontvangst.

Waarom wilde u doorgaan met regisseren toen u thuis opgesloten zat?

“Het was mijn vorm van protest, van verzet. Ik zou alles gedaan hebben om te voorkomen dat de overheid mij het zwijgen oplegde. Ik ben tamelijk lang in Rusland gebleven omdat ik de open dialoog met onze toeschouwers van het Gogol Centrum, waar ik artistiek leider van was, wilde vasthouden. Niet omdat ik de wijsheid in pacht heb over goed en slecht, maar omdat ik dingen wil begrijpen, en dat begrip vervolgens delen.

“Ik zie dat als onderdeel van mijn werk: mensen aan het denken zetten, zonder dat het propaganda wordt. En nu ik Rusland ontvlucht ben, heb ik geen gereedschap meer in handen om tegen het systeem te vechten. Wij Russen zijn steeds bezig om het Westen uit te leggen dat we het regime echt niet steunen.”

U gebruikt de term ‘The Power’ als u het over de leiding van uw land heeft.

“Dat doe ik om aan te geven dat het niet alleen om Poetin gaat, maar om de hele kliek om hem heen. Een hele zichtbare en tegelijk ongrijpbare muur van macht. In het Gogol Centrum, waar we theater maakten en debatten organiseerden, is het verbazingwekkend lang goed gegaan.

“We maakten er voorstellingen waarin kritiek op de staat doorklonk. Het voelde als een territorium van vrijheid. Er kwamen veel jongeren, een nieuwe generatie. Theater is meer dan politiek alleen, het is een middel om mensen te laten denken. We dachten dat we alles konden zeggen, alles op konden voeren, moeilijke ontmoetingen en discussies konden organiseren.

“Het veranderde in de periode tussen 2010 en 2012, de tijd van de gestolen verkiezingen. Jonge Moskovieten waren boos dat er niets veranderd was. Er kwamen demonstraties, in de hoop dat er iets uit zou voortkomen. Toen we een documentaire vertoonden over de activistische groep Pussy Riot en de vrouwen daarbij uitnodigden voor een gesprek, leidde dat tot een enorm schandaal. Ik ben zelf absoluut geen fan van Pussy Riot, maar daar gaat het niet om. Hun geluid is belangrijk. Het schandaal was een eerste signaal dat we op de foute weg zaten. Al vrij snel kregen we te horen dat we ons moesten beperken tot theater, en niets anders. Geen discussies, geen debatten, geen politiek. Maar theater is politiek. Dat snapte The Power niet.”

Kirill Serebrennikov: ‘Toen ik als 20-jarige na de val van de Berlijnse Muur voor het eerst in Amsterdam kwam, voelde dat als een explosie.’ Beeld Patrick Post

Het Gogol Centrum werd gesubsidieerd door de staat. Geleidelijk aan draaide die de geldkraan dicht. Het team wilde met Serebrennikov blijven vechten voor het vrije woord. Hun voorstelling over de sterdanser Rudolf Noerejev werd een paar keer uitgesteld, omdat er openlijk in werd gesproken over diens homoseksualiteit en politieke asiel in het Westen.

Toen de theaterdirectie het uiteindelijk toch aandurfde, en de voorstelling een groot succes werd, zat Serebrennikov al in huisarrest. De staat vroeg Serebrennikov zijn artistiek leiderschap neer te leggen. De tijd van relatieve vrijheid, die ooit begon met de val van de Berlijnse Muur, was voorbij.

Toen de Berlijnse Muur viel was u twintig. De eerste stad die u bezocht was Amsterdam. Hoe was dat?

“Het voelde als een complete explosie. Alles knalde uit elkaar. Het verschil met wat ik uit die eerste twintig jaar kende was te groot om te bevatten. En te groot om uit te leggen hier. De wereld opende zich, het gevoel van opgesloten zijn verdween. En er was hoop.

“Voor kunst is reizen essentieel. Mijn motto is: Kunst is reizen. Elders muziek horen, theater zien, musea bezoeken. Het kon ineens. Die verandering en uitbreiding van informatie was heel belangrijk voor mijn ontwikkeling. Ik ben steeds teruggekomen naar Amsterdam. Er is hier een heel nieuwsgierig publiek. De stad inspireert me, geeft me focus.”

En nu mag u in Amsterdam ‘Der Freischütz’ regisseren. Dat is toch een tamelijk suf verhaal over goed en slecht?

“Suf, zegt u? Het is een ridicuul verhaal. Het is een zogeheten Singspiel, met gesproken teksten tussen de aria’s en koren door. Toen ik de partituur voor het eerst onder ogen kreeg, zag ik dat het geen Wagner was. Uit zijn muziek kun je geen maat ongestraft verwijderen. Hier hebben we prachtige muzikale stukken, onderbroken door een ouderwets toneelstuk.

“En de voortgang van het drama zit niet in de muziek, maar in de gesproken tekst. Die heb ik helemaal herschreven. Rigoureus ja, maar zoals ik al zei, is er in Amsterdam een nieuwsgierig publiek. Er is hier hoegenaamd geen traditie wat betreft deze opera, omdat die haast nooit wordt opgevoerd.”

Eigenhandig knutselen aan een bestaande opera. Gedurfd.

“Ja, het wordt een experimentele voorstelling. Een soort deconstructie van het werk. Het verhaal gaat nu over het operabedrijf zelf: over de zangers, het orkest, de dirigent. Het gaat over de angst voor de orkestbak, dat donkere gat waar de dirigent de dienst uitmaakt. Onze fantastische, jonge dirigent heeft van mij de rol van Samiel gekregen. Bij Von Weber is dat de duivelfiguur. Voor de zangers is het ingewikkeld, omdat ze zangers spelen die Der Freischütz gaan opvoeren. Een beetje zoals Pirandello deed in zijn toneelstuk Zes personages op zoek naar een auteur.”

Van de dirigent de duivel maken? Ik denk dat veel operaliefhebbers juist in de moderne regisseur de duivel zien, in u dus. Heeft u er geen rol voor u in geschreven?

“Haha, goed mogelijk. Er zit een rol in voor een personage dat de regisseur moet voorstellen. Maar in opera is de muziek het allerbelangrijkste. De regisseur is slechts een ondergeschikte medewerker. Tijdens mijn huisarrest had ik veel tijd en heb ik de opera’s die ik op afstand regisseerde maat voor maat voor maat doorgenomen. Dan tekende ik met de partituur voor mijn neus in elke afzonderlijke maat aan welke handeling moest gebeuren. Een partituur is een wonder, een ideale structuur, gemaakt door een muzikale meester. Aan zo’n structuur moet je niet tornen. Nee, het beperkt je als regisseur niet, het helpt je juist. Ik geloof in het mirakel dat muziektheater heet.”

Ondanks het feit dat er in Amsterdam een nieuwsgierig publiek is, zal er na de première vast boe voor u geroepen worden. Lastig?

“Nee. Het hoort bij mijn werk. Alle reacties en emoties zijn welkom. Heetgebakerd boegeroep is veel beter dan lauwe onverschilligheid. Ik haat het als kunstenaars de Messias uithangen. Het gaat erom gevoelens te delen, om een dialoog te hebben. Boegeroep is ook een soort dialoog.”

Serebrennikov doneert een deel van zijn gage aan het Rode Kruis ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne. Op de site van Nationale Opera & Ballet heeft hij een statement over de oorlog geschreven.

Der Freischütz gaat vanavond in première in het Holland Festival bij De Nationale Opera. Het Concertgebouworkest wordt gedirigeerd door Patrick Hahn. Acht voorstellingen t/m 25 juni. Info: operaballet.nl

Wie is Kirill Serebrennikov? Kirill Serebrennikov (1969) heeft een Israëlische vader en een Oekraïense moeder. Hij studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Rostov, waar hij lid was van het studententoneel. Hij debuteerde als regisseur, zonder enige vooropleiding, in 1994. Sindsdien regisseert hij films, theater en opera, en ontwerpt hij kostuums en decors. Hij maakte producties in zijn eigen land, maar ook bij de Wiener Festwochen en het Theaterfestival van Avignon. In 2012 werd Serebrennikov artistiek leider van het Gogol Centrum in Moskou. Hij sprak zich uit tegen de annexatie van de Krim in 2014 en kreeg het daarna aan de stok met de autoriteiten. Hij werd verschillende keren gearresteerd en kreeg in 2017 bijna twee jaar huisarrest. Intendant Barrie Kosky nodigde hem uit om bij de Komische Oper in Berlijn een nieuwe opera van Olga Neuwirth te regisseren. Ook regisseerde hij in het Bolsjoi Theater in Moskou Rimsky-Korsakovs De gouden haan. In Zürich regisseerde Serebrennikov op afstand Mozarts Così fan tutte, en in Hamburg Verdi’s Nabucco. In München was zijn productie van Sjostakovitsj’ De neus een groot succes. In januari 2022 mocht hij onverwacht Rusland verlaten om in Hamburg een theaterstuk te regisseren. Sindsdien woont hij in Berlijn.

