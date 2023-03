Kindermuziekweek moet net zo gewoon worden als de Kinderboekenweek

Niemand is in zijn eentje een popgroep, hiphopband of koor. Muziek maken is naar elkaar luisteren, elkaar vinden in het ritme. Die boodschap brengt presentator Martin Baai in het Rotterdamse theater De Doelen over op de honderden kinderen in de zaal door op het podium ritmisch te klappen, in zijn handen en op zijn benen. De zaal doet met hem mee.

Muziek verbindt. Daarom proberen veertien muziekorganisaties van de Kindermuziekweek net zo’n groot succes te maken als de Kinderboekenweek. Rotterdam start de week in De Doelen met een kinderkoor van basisschoolleerlingen, begeleid door muzikanten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en stadbeiaardier Richard de Waardt. Ook zanger Jeangu Macrooy pakt zijn gitaar.

“Zoals de Kinderboekenweek het lezen wil bevorderen, zo willen wij dat kinderen meer met muziek bezig zijn”, zegt Katinka Reinders van het Rotterdams Philharmonsich Orkest en betrokken bij de organisatie van de Kindermuziekweek. Dat gebeurt met allerlei optredens, onder meer op scholen en in theaters.

Muziek verbindt, zegt ook Macrooy tegen Baai als hij zijn songfestvallied Birth of a New Age heeft gezongen. “Het is belangrijk dat je in muziek je gevoel kwijt kunt”, zegt hij. Die gevoelens zijn universeel. “Dat zorgt voor verbinding.”

Sneller in verwondering

Verbinding is ook terug te zien als het kinderkoor, bestaand uit vijf basisschoolklassen die elkaar vóór dit project niet kenden, een lied uit Senegal zingen. Kinderen in de zaal kennen het lied niet, maar al snel klappen en stampen zij ritmisch mee.

Baai zag het ook gebeuren. Volgens hem is er een verschil in de manier waarop kinderen en volwassenen muziek beleven. “Kinderen zijn onbevangener", zegt hij na afloop van de voorstelling. “Ze zijn sneller in verwondering. Dat zie je ook als je een verhaal voorleest. Dan kunnen kinderen ademloos luisteren.”

Extra spannend is de voorstelling voor Aïsha. Zij stapt naar voren, uit het koor, en zingt solo een lied uit Turkije. “Ja, ik was zenuwachtig, maar het ging goed”, zegt ze. “Ik word vrolijk van zingen, zeker als ik het voor andere mensen mag doen. En dan nog samen met zo’n groot koor.”

Beter leren luisteren

Dat positieve gevoel dat Aïsha krijgt van zingen en muziek maken, is een van de redenen voor de Kindermuziekweek. Maar er is meer, zegt Reinders. “Muziek is ook belangrijk voor de vorming van kinderen, zowel sociaal als cognitief.”

Muziek zorgt er volgens de wetenschap ook voor dat kinderen beter leren luisteren. Al is dat niet zozeer naar commando’s als ‘ruim je kamer op’. Muzikale training zorgt ervoor dat kinderen, ook later als zij volwassen zijn, beter in staat zijn achtergrondruis te negeren zodat ze langer informatie op kunnen nemen. Ook kunnen zij sneller emoties waarnemen in stemmen, wat wel weer handig kan zijn als de vraag ‘ruim je kamer op’ minder vrijblijvend is dan hij klinkt.

