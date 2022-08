Kinderen bij de buren, dat is opvoeders begluren

Op de camping ’s zomers zie je het altijd weer: kinderen die te veel gamen, zomaar van tafel lopen of laat nog schreeuwen. Maar meestal zie je het opvoeden bij andere gezinnen niet. In Hoe gaat dat bij jullie thuis? (EO) mogen ouders bij elkaar binnen kijken, om eens zonder oordeel van elkaar te leren.

Een vriendelijk en simpel idee, al waren de wanhopige ouders in EHBO: Eerste Hulp Bij Opvoeden (RTL) met ‘Supernanny’ Jo Frost natuurlijk spannender om te zien. Fantastisch hoe zij die rampzalig verwende blagen wist te temmen. Nee, de EO kiest nu voor de gewone, herkenbare dilemma’s, tussen autoritair en vrij opvoeden bijvoorbeeld, of in de werk-privébalans. En dan merk je hoe dichtbij het komt. Hoe opvoedstijlen verbonden zijn met fundamentele waarden. Soms stuiter ik van wat andere mensen volkomen normaal vinden, merk ik.

Maandag liep Janine Boerendans (vier kinderen van 7,5 jaar tot baby) een dag mee met Sharon Bouterse (twee kinderen van 5 en 2). Daarnaast mochten drie heel diverse stellen commentaar geven op de beelden, à la serie Oogappels.

Met de tas vakantielakens in de speeltuin

Sharon en haar man werken fulltime, zij als mbo-docent met een beginnende eigen voedingsleerpraktijk. Buiten haar lessen werkt ze wanneer haar man de kinderen naar bed brengt, en drie ochtenden per week van vijf tot zeven uur. “Wauw”, zegt huismoeder Janine.

Sharon vindt contact met de kinderen heel belangrijk en laat dus geregeld het huis ‘in een pestzooi’ achter om bijvoorbeeld spontaan met de tas vakantielakens in de speeltuin een hut te gaan bouwen. Thuis tilt ze de rommel van de vloer en zet de robot-stofzuiger en -dweil aan. “Heb je nog iets gehaald?”, vraagt haar man einde middag. Zij eten altijd gerechten van de slager. Nasi, pasta. Roosje krijst, en krijgt zonder discussie het bord van Bram, die haar bord leegschrokt en wegloopt van tafel. “Doei.”

Ja, oei dus. Maar ook leuk dat Sharon zo ondernemend is en echt met de kinderen geniet. Bij Janine gaat alles juist met blokkenschema’s en gedeelde agenda’s, zoals een voormalig evenementen-manager betaamt: “Een dag zonder planning is uitzichtloos”. Haar oudste heeft het syndroom van Down, de jongste is nog baby en haar man werkt om de maand in Afrika. Zij staat ‘altijd aan’ en regelt de boel mooi wel, mét hoge lat. Haar eerste kindje met Down bij haar ouders introduceren was heel moeilijk geweest, “want je wilt hen perfectie geven”, snikt ze. Al hadden ze bewust geen test gedaan. Drijfveren helder.

Zij blijft de huismanager

’s Avonds maakt ze van etenstijd schermtijd: koptelefoons op, iPad voor de bordjes, en even rust. Ze schaamt zich, maar weet even niet anders. Jeetje. En is haar man eenmaal thuis, dan blijft zij de huismanager en voert hij opdrachtjes uit.

Door Sharons advies om meer los te laten en te genieten, merkt ze opeens hoe ze haar werk mist. Waarom komen de mannen hierover niet aan het woord? Janines man kan ook zijn carrièrekeuze komen verantwoorden, en bespreken of hij werkelijk zo’n afwezige vader wil blijven. Irritant dat ‘balans vinden’ bij de EO nog steeds een vrouwenkwestie is.

Bovendien maakt die kwestie het programma saaier. Ik zie liever hoe ouders omgaan met concrete situaties waarin kinderen de grens opzoeken. Dat is meer spannende, leerzame tv, waarbij de onderliggende waarden minder een rol spelen.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.